Kate Middleton surpreende repetindo o look: vestido mais deslumbrante de todos

A princesa de Gales estava absolutamente incrível e natalina em foto teaser de seu concerto anual de Natal, lançado pelo Palácio de Kensington, neste sábado.

Kate Middleton surpreendeu os fãs da realeza reutilizando seu vestido ‘Aurora Ballerina Gown’ para uma prévia especial de seu evento Together At Christmas, que será transmitido pela ITV nesta véspera de Natal. Com um tom rubi cintilante, exterior revestido de lantejoulas, mangas compridas, decote arredondado, corte na altura do tornozelo e tema floral, o vestido vermelho é o look festivo ideal.

A princesa Kate usou seu famoso vestido ‘Aurora’ para participar de uma recepção no Palácio de Buckingham ao lado do príncipe William, e os fãs reais ficaram obcecados com isso desde então.

Para a nova foto festiva, Kate usou seus acessórios Soru Jewellery ‘Ruby & Gold Drop Earrings’. Para completar seu visual pronto para o inverno, a realeza usava seus cabelos soltos em cachos.

Para a maquiagem, a princesa de Gales optou por algo mais natural, realçando a sobrancelha definida e os lábios, com um toque de batom rosa cereja.

O visual foi um sucesso entre os fãs reais, que concordaram que era um de seus melhores looks até o momento. Um se entusiasmou: “Um dos meus favoritos! Que bom que ela repetiu”, enquanto um segundo disse: “Tão feliz em ver esse vestido de novo, é perfeito para a ocasião!” Um terceiro comentou: “Adorei esse vestido!!! Um dos meus favoritos”.

A escolha de usar novamente o vestido brilhante veio logo após sua aparição no prêmio Earthshot Prize, onde a ecologicamente consciente mãe de três filhos optou por um vestido alugado de £ 79.

O evento ‘Royal Carols: Together at Christmas’ será realizado na quinta-feira, 15 de dezembro, na Abadia de Westminster, e honrará os valores que a Rainha Elizabeth II demonstrou ao longo de sua vida.

Membros da família real estarão entre os participantes, ao lado de convidados que vão desde aqueles envolvidos em projetos comunitários de base, trabalhadores de caridade e voluntários, até equipes de emergência e pessoal das forças armadas.