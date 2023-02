Kate Middleton impressiona no tapete vermelho em vestido assimétrico e luvas de ópera

Kate Middleton definitivamente sabe como resgatar looks do passado e fazê-los parecer totalmente novos, e ela usou esse truque mais uma vez no tapete vermelho do BAFTA de 2023, neste domingo, 19 de fevereiro.

A princesa de Gales apareceu no evento com um vestido branco de Alexander McQueen que ela já havia usado anteriormente na cerimônia em 2019. No entanto, a realeza deu à peça assimétrica um pouco de atualidade.

Enquanto o design costumava apresentar um ombro floral, parece que a princesa de Gales o substituiu por um amarrado no topo. Ela então fez uma declaração estilística adicionando um par de luvas pretas de ópera, cortesia de Cornelia James.

Para combinar com as luvas, Kate Middleton carregou uma bolsa Jimmy Choo de veludo preto. Então, se você observar de perto a parte inferior da foto, poderá dar uma olhada em seus sapatos dourados Felix 105 da Aquazzura.

Mas, a característica mais notável de todo o conjunto são aqueles brincos, que vem de uma das marcas populares mais queridas da princesa: Zara (e custaram apenas $28). Estes brincos de flores em cascata apresentam flores de metal ao redor do lóbulo da orelha, bem como um cordão de pétalas fluindo por uma corrente. Com certeza, veremos muitos desses acessórios nos próximos meses.

Em uma demonstração de coordenação com sua esposa, o príncipe de Gales ostentava um clássico smoking preto, com um blazer de veludo brilhante e uma gravata borboleta preta.

Os dois foram vistos sorrindo um para o outro enquanto caminhavam pelo tapete vermelho, e várias fotos mostraram os dois rindo juntos também.

Mais uma vez, a princesa Kate surpreendeu a todos, demonstrando que reutilizar é um dos principais segredos de moda dela. Por aqui, nós sempre aprovando essa moda sustentável.

