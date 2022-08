As 5 raças de cães mais agitadas

Dependendo do estilo da família e do comportamento da casa, algumas raças caninas vão se adaptar mais rápido e de uma melhor forma. Se você é uma pessoa mais quieta, que passa horas concentrando trabalhando dentro ou fora de casa, um cão mais tranquilo, que não gosta de muitas atividades é o mais indicado. Mas se você e outras pessoas que moram na mesma casa, como crianças, por exemplo, amam uma bagunça e uma brincadeira, um cãozinho arteiro e com energia de sobra combina muito mais.

E caso você não saiba quais são os melhores amigos do homem mais agitados, confira a lista a seguir, com as raças com energia de sobra.

Border Collie

De acordo com o portal Adoro Pets, os Border Collies são cães agitados já de fábrica. Sendo considerada uma das raças mais inteligentes do mundo, eles já foram utilizados como cães pastores, e hoje essa inteligência pode ser utilizada para aprender truques. Pela quantidade de energia, é preciso um bom espaço em casa, disponibilidade para passeios e brincadeiras durante o dia e dedicação para treinar o doguinho.

Jack Russel Terrier

Mesmo tendo um porte pequeno, essa raça se mostra corajosa e aventureira. Eles gostam de explorar ao ar livre e também dentro de casa, então saiba que ele vai meter o focinho onde não foi chamado. Assim como a raça anterior, essa raça precisa de espaço e atividades que gastem energia para que a casa não acabe sendo destruída.

LEIA TAMBÉM: Animais de estimação podem morrer em decorrência do luto?

Weimaraner

Eles se destacam pela beleza e tamanho. É uma das maiores raças caninas do mundo e foi desenvolvida para a caça, logo possuem muita força física. Eles também se mostram muito apegados aos seres humanos e não gostam de se sentir só. Pelo tamanho, uma casa com um quintal grande é o mais indicado.

Husky Siberiano

Por serem exímios puxadores de trenó, possuem muita força física e resistência. São muito ligados aos seus tutores e amam brincar e se exercitar.

Dálmata

Você já deve ter percebido no desenho que essa raça é muito arteira e ama brincadeiras agitadas. Então se prepare para isso quando adotar um.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ As raças de cães mais caras do mundo

⋅ Animais de estimação podem morrer de tristeza? Veja no texto

⋅ 4 raças de cães que se parecem com lobos