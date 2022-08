4 raças de cães que se parecem com lobos Imagem: Pexels

De acordo com estudos, os cães são descendentes de lobos e foram os primeiros animais a serem domesticados. Algumas raças não se parecem em nada com o seu sucessor, já outras podem ser até mesmo confundidas com a espécie.

Apesar da parentalidade, os cães se diferem dos lobos principalmente na personalidade, já que os cães se mostram domesticados, dóceis e carinhosos, algo muito diferente dos lobos. Contudo, no físicos alguns se mostram bem parecidos, principalmente por causa dos pelos.

Confira a seguir as 5 raças caninas mais parecidas com lobos.

Husky siberiano

Sem dúvidas o husky é o cão mais famoso quando se fala de raças que se parecem com lobos. Eles são muito comuns nas casas e fazem sucesso nas redes sociais por se mostrarem muito inteligente e com uma linda pelagem.

Oriundos da Sibéria, foram criados para puxar trenos sobre o gelo por quilômetros, ou seja, possuem muita energia. Eles também se mostram preocupados com os humanos e amam latir e uivar.

Malamute-do-alasca

Como o nome diz, o malamutes surgiram no Alasca e se parecem bastante com o husky, contudo podem pesar o dobro dos seus irmãos siberianos, além de possuir pelagem mais densa.

Também se mostram muito energéticos, então precisam de bastante espaço em casa.

Inuit do Norte

A raça foi criada justamente para se parecer com lobos, tanto que em Game of Thrones são esses cães que interpretam Direwolves, os lobos que acompanhavam os Starks. Podem ser muito inteligentes e independentes, mas quando querem, se tornam apegados aos seus tutores.

Cão-lobo-checoslovaco

Um nome muito direto e que não cabe mais explicações. Quando surgiram, foram utilizados como animais de busca e resgate por serem inteligentes, ágeis, trabalhadoras e obedientes.

Contudo, eles não têm boa relação com outros cães, apesar de amarem crianças.

