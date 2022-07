Essas são as 5 raças de cães mais bondosas Imagem: Pexels

As raças caninas mostram diversas diferenças entre elas. Seja no porte, pelagem, coloração ou até mesmo comportamento, algumas podem ser mais bagunceiras ou mais quietas que outras. O nível de bondade também pode ser percebido nas diferentes raças.

Confira a seguir 5 raças de cães consideradas bondosa.

Labrador retriever

A bondade desse cão é possível notar no seu olhar. Por mais que o seu porte seja grande, o Labrador se mostra muito carinhoso, dócil e brincalhão. Ele também ama a companhia de seres humanos e não é nem um pouco agressivo.

Pug

Seu tamanho faz com que essa raça seja ideal para quem mora em apartamento. O pug também se mostra bem tranquilo, se tornando uma ótima companhia. É bem apegado ao dono e também bem sensível. Apesar de ser mais quieto, gosta de brincar. Além de todas essas características positivas, é uma das raças mais indicadas para idosos.

Beagle

Extremamente inteligentes, o Beagle é também fiel e dedicado ao seu dono. Porém, toda essa inteligência faz com que ele seja um pouco teimoso e desobediente, mas isso pode ser mudado com treinos já nos primeiros meses. A raça também ama crianças e é dócil.

Lulu da Pomerânia

Uma raça bem elegante, de pelos longos e macios. Mas seu rostinho bonito não é sua única característica. Eles também são muito companheiros e brincalhões. Sua elegância é deixada de lado em alguns momentos, pois o Lulu pode ser também muito atrevido.

Dachshund

Também conhecidos como ‘salsicha’ ou ‘salsicinha’ a raça é muito corajosa e independente, o que pode fazer com que as vezes eles sejam rebeldes. Contudo, o Dachshund também se mostra bem família, se dando bem com crianças e idosos.

