5 atitudes que ‘partem’ o coração de um cachorro

Os cachorros podem se mostrar muito sentimentais e algumas atitudes realizadas pelos tutores podem acabar partindo o coração do seu cãozinho de estimação. Por isso, caso você não queira magoa-los, é melhor evitá-las.

Confira a seguir 5 atitudes que deixam um cachorro triste, segundo a veterinária especializada em terapia comportamental, Rubia Burnier.

Falta de passeio

Outra atitude que pode magoar o seu cão é a privação de passeio e a socialização com outros animais ou seres humanos. Mesmo que você more em uma casa grande com um quintal para seu cachorro correr, é importante que ele passeie regularmente, tanto para ajudar na sua saúde como para ele observar novos lugares.

Alguns cães podem ser relutantes na hora de passear. O ideal é acostumá-lo aos poucos, treinando com passeios dentro da própria casa, depois fazendo passeios mais curtos na rua e ir aumentando o percurso aos poucos. Algumas raças também necessitam de gastar mais energia do que outras, verifique qual é o estilo da sua.

Gritar

Os animais não entendem o que os seres humanos falam então não importa o quanto você grite, ele não irá aprender ou será repreendido dessa forma. Além disso, o ouvido de um cachorro é sensível e eles podem ficar abalados.

Para educar, é preciso que isso seja feito logo quando filhote. Existem alguns vídeos pela internet ensinando alguns truques para os cães e assim como os passeios, algumas raças se mostram mais dispostas a aprender do que outras.

Esfregar o focinho

Um dos maiores erros dos tutores é esfregar o focinho do cão no lugar aonde ele fez xixi errado ou em algum objeto que ele pegou sem permissão achando que isso vai repreendê-lo. Na verdade a atitude só vai deixar o animal traumatizado e triste.

Não recompensá-lo

Uma forma de treinar o seu cão é através de recompensa, por isso, se você estiver treinando ele e ele executar o comando corretamente ou ainda se você apenas estiver chamando e ele vier até você, dê alguma recompensa, podendo ser um biscoito ou somente carinho.

Reclusão

A primeira atitude que deixa o animal triste é a reclusão, que é o fato de estar isolado do ambiente social da casa, onde as pessoas estão reunidas.

