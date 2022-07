Cuidados caseiros: veja o que fazer e o que não fazer com o seu animal de estimação em casos de emergências

Em, casos de emergências com animais de estimação, o mais correto a se fazer é levá-lo até o veterinário. Contudo, antes que você faça isso, é preciso seguir alguns procedimentos. A primeira coisa a se pensar é não seguir ao pé da letra dicas caseiras, pois isso pode piorar a situação.

Em relato ao site The Times (em inglês), a médica veterinária Dra. Cynthia Maro citou um caso onde atendeu um cão da raça Dachshund que estava com muita coceira em virtude de diversas pulgas encontradas no seus longos pelos. Na ocasião, antes de levar o pet até a clínica, os tutores deram banho com xampu antipulgas, o que não resolveu o problema. O jeito foi recorrer a um amigo que sugeriu o uso de um composto chamado Clorox diluído em água.

A princípio, o problema passou. Porém, o cão começou a perder a pele nos dias seguintes devido a queimaduras químicas. Isso é o que ocorre se você não tiver um conhecimento prévio ou tentar resolver os problemas com seus animais de estimação de forma caseira. Por isso, a doutora Cynthia lista o que não deve ser feito em casos de emergência:

Não dê remédios humanos para animais de estimação. Muitos compostos feitos para o ser humano podem causar danos ao fígado e rins de cães e gatos ou ainda ser fatais;

Não dê medicamentos para pulgas e carrapatos caninos para gatos ou vice-versa. O princípio é o mesmo citado anteriormente, pois as fórmulas mudam de acordo com o animal. “Se diz para uso em cães, não cometa o erro de usar apenas uma dose pequena para dar ao seu gato. Eu tratei muitos gatos convulsivos que receberam uma pequena dose do medicamento para pulgas do cachorro”, comenta a veterinária;

Em caso de uma coceira em alguma região específica, não assuma que o problema está relacionado apenas a algum tipo de condição relacionada à coceira e dê remédios referente a isso, pois o problema pode ser mais grave;

Não use álcool nos ouvidos do seu animal de estimação ou na pele irritada;

Não coloque nada nos ouvidos do deu cão;

Para cães e gatos com tosse, não dê supressores de tosse em vez de procurar atendimento veterinário. Isso pode mascarar sintomas de pneumonia ou insuficiência cardíaca congestiva.

Por outro lado, Cynthia Maro lista os itens que você sempre deve manter em casa para emergências com o pet:

Materiais de curativo, incluindo gaze, fita porosa, gaze aderente e algodão em rolo. Isso é para envoltórios de pressão e suporte até você chegar ao consultório do veterinário;

Pó de coagulação, canela, farinha ou amido de milho para sangramento nas unhas dos pés;

Lavagem dos olhos salina e pomada para os olhos medicamentosa;

Lavagem de feridas, espuma à base de soro fisiológico;

Antisséptico de feridas ozonizado;

Remédios para ajudar na coagulação do sangue;

Medicamentos para tratar a diarreia;

Carvão ativado e/ou antídoto universal (aglutinantes de toxinas para uso oral);

Peróxido de hidrogênio (para induzir vômito quando necessário para ingestão de toxina);

Medicamentos para náuseas, como Cerenia.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Todos os itens citados anteriormente só devem ser aplicados caso você tenha certeza que o seu animal de estimação não possui nenhuma reação alérgica ou contraindicação.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

