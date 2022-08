5 raças de cães que se fingem de comportadas, mas são arteiras

As raças caninas apresentam características diversas. Algumas podem ser mais comportadas e preguiçosas, outras um pouco mais brincalhonas e cheias de energia. Mas é claro, isso vai depender muito da forma com que o cão é criado e treinado. De qualquer forma, as 5 raças a seguir podem se mostras comportadas em uma primeira impressão, mas também podem ser bagunceiras quando querem.

Labrador Retriever

Não se deixe enganar pela carinha fofa, pois esses cãezinhos podem se mostrar muito brincalhões e cheios de energia. Eles também são muito inteligentes, o que faz com que um bom treinamento seja suficiente para que eles não baguncem pela casa inteira.

Beagle

Esse cão farejador pode usar a habilidade para farejar bagunça. Eles são brincalhões e gostam de passear bastante, então se a energia do seu animal de estimação não for gasta, ele vai arrumar algum jeito de gastá-la aprontando.

Dálmata

Eles encantam pela beleza e também pela inteligência, o que pode transformar a raça com bastante energia em uma destruidora. O dálmata é mais indicado para tutores que gostam de caminhar bastante e que tenham espaço de sobra em casa.

Golden Retriever

Assim como o Labrador, essa espécie de Golden ‘engana’ pela carinha fofa e pelo imenso coração, que se deixa levar e amar todas as pessoas que estão ao seu redor, principalmente aquelas pessoas que o deixe brincar e bagunçar a vontade. Também é uma raça muito enérgica que precisa de muitos brinquedos para se manter ocupada.

Vira-lata

Os cães sem raça definida (SDR) podem mostrar diversas características distintas quando os convém. Para ganhar um carinho ou um biscoito, por exemplo, eles se fingem de comportados, abaixando a orelhas, sentando e obedecendo o comandos, contudo, quando menos se espera, eles já estão correndo pela casa inteira, pegando calçados e destruindo o que encontram.

