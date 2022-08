Por que os cães correm atrás do próprio rabo? Imagem: Pexels

Os cães possuem diversas manias. Algumas podem ser preocupantes, como se coçar diversas vezes. Outras se mostram apenas engraçadas, como o fato de correr atrás do próprio rabo. Mas o que será que isso significa?

De acordo com a a Dra. Katia de Martino, médica veterinária especialista em comportamento animal, é preciso ficar atento a essa atitude, pois mesmo não existindo um problema específico, a mania pode estar ligada a algum problema de saúde.

Segundo o portal Petz, o sinal pode significar desde empolgação para brincar ou realizar outra atividade até mesmo problemas mais sérios de saúde física ou comportamental. Para identificar com mais clareza, é preciso se atentar a outros sinais de alerta.

“A partir do momento em que o cão começa a morder a cauda e a arrancar os pelos, é um problema de compulsão que pode começar a causar danos à saúde desse animal”, explica a doutora. Contudo, se o cão se mostra psicologicamente sadio, mas de vez em quando costuma correr atrás do seu rabo, não é preciso se preocupar.

O que se relaciona com problemas compulsivos é uma rotina inadequada. “Quando os tutores não permitem esses comportamentos próprios da espécie, como farejar, caçar, perseguir, destrinchar, roer e morder, abrem-se as portas para problemas comportamentais — e correr atrás da cauda é um deles”, completa Katia.

Além dessas causas, outros problemas que podem estar associados são: fraturas ou dores na cauda, infecções e infestações por ectoparasitas, como pulgas e carrapatos.

O que fazer?

Para amenizar o problema, não é recomendado inibir o animal quando ele realizar a ação. De acordo com o site, brigar com o cão não é eficiente e pode ser prejudicial para o seu emocional, prejudicando também o vínculo com o tutor.

“Após uma investigação, se comprovado que esse animal não tem nenhum problema físico e for mesmo uma compulsão, é indicado que o tutor se comprometa com uma terapia orientada por um médico-veterinário especialista”, recomenda a especialista.

Como forma de prevenção, é ideal que o seu cão tenha um ambiente saudável e seguro para a sua saúde mental, além de proporcioná-lo passeios diários. Também é importante oferecer brinquedos diversos.

