Animais de estimação podem morrer em decorrência do luto?

Não existem estudos documentando, mas é fato que animais de estimação sentem a ausência de algum morador da casa, seja seu tutor ou alguém da família.

Conforme texto do site ManyPets, o psicólogo canino Stanley Coren já escreveu ao Psychology Today contando a história da cadela de um amigo chamada Lily que faleceu e sua gata acabou falecendo logo em seguida. Outro artigo do site Daily Mail traz o relato de um cachorro que morreu no Afeganistão após seu dono também partir.

o psicólogo animal, Roger Mugford, disse que testemunhou “vários casos em que animais de estimação morreram de tristeza”. Em seres humanos, o fenômeno é conhecido como ‘efeito viuvez’, que explica que quando uma das pessoas do casal morre, a outra fica deprimida e acaba morrendo meses depois.

Nos animais, alguns sinais podem ser percebidos com o luto, e o principal deles é a falta de apetite. Caso um gato pare de comer, ele pode sofrer com doença hepática gordurosa, que causa insuficiência hepática e, eventualmente, morte.

Sinais de luto em um animal de estimação

Em famílias que possuem animais em casa e que passaram por luto, alguns sintomas dessa profunda tristeza podem ser percebidos, como:

Vocalização mais alta, mais frequente e prolongada: miando, latindo, choramingando, choramingando, etc;

Lamber granuloma: uma erupção cutânea que é o resultado de limpeza e lambidas excessivas;

Perda de apetite: rejeição de alimentos;

Apego excessivo: exigindo muita atenção;

Dormir demais durante o dia e ficar inquieto à noite;

Verificando continuamente os locais onde o falecido costumava ir;

Rejeitando afeição;

Falta de energia e interesse por atividades;

Apatia.



Como ajudar um animal que está em luto?

A veterinária Karen Becker recomenda manter a rotina do animal mais regrada possível, com alimentação nos horários habituais, caminhadas e muita interação diária para fornecer distrações. Também é preciso que, nesse momento, o animal tenha tempo para lidar com a perda e, nesse caso, não é aconselhável introduzir outro animal em casa até que esteja tudo bem.

