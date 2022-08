As raças de cães mais caras do mundo Imagem: Pexels

Existem milhares de cães disponíveis para adoção, com boa parte dele sendo vira-latas (ou sem raça definida-SDR). Mas se você sonha em ter um cachorro de raça pura, saiba que a tarefa de conseguir um para a adoção não é tão simples, e se você estiver disposto a pagar por um filhote da raça, seus preços podem variar bastante, com valores podendo ser bem altos.

Confira a seguir as raças caninas mais caras do mundo.

Puli

Com uma pelagem bem diferente, seus cabelos trançados lembram até mesmo um esfregão. Seu porte físico é grande e possui um instinto de caça, gostando de perseguir cães pequenos, gatos e passáros. Segundo o Meganotícias, um filhote custa em torno de US$ 3 mil, ou R$ 15.356 com a conversão do dia 8 de agosto de 2022.

Mastim Tibetano

Seu tamanho e aparência física pode até assustar, mas a raça é muito protetora e leal, sendo também afetuosos aos familiares. Contudo, não gostam e não interagem muito com estranhos. Um filhote chega no valor de US$ 3.200 ou R$ 16.375.

LEIA TAMBÉM: Animais de estimação podem morrer de tristeza? Veja no texto

Cão D’água Português

Esse é o cão da família Obama que ocupou a Casa Branca no primeiro mandato do presidente. É ideal para pessoas hipoalérgicas (que possuem alergia aos pelos de animais). Possuem muita energia e são recomendados para famílias com crianças.

O valor de um filhote pode ultrapassar US$ 4 mil ou R$ 20.469. Isso acontece pois, antes de se reproduzir, os pais precisam passar por testes.

Löwchen

Também conhecido como Pequeno Cão Leão, essa é uma das raças mais caras, sendo avaliada em US$ 7 mil/R$ 35.821, pois é considerada rara.

Tem uma aparência até mesmo comum, mas se mostram bem afetuosos e amigáveis.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 4 raças de cães que se parecem com lobos