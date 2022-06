NASA revela que enorme cometa jamais visto passará próximo da Terra; descubra quando

O Telescópio Espacial Hubble, da NASA, permitiu que a agência especial confirmasse que um enorme cometa, de tamanho jamais visto, passará próximo à Terra. Espera-se que o evento ocorra no ano de 2031. Vamos entender melhor?

Segundo informações, a NASA afirmou que tal cometa “tem um núcleo 50 vezes maior que o dos cometas conhecidos até agora”.

Nomeado de “C/2014 UN271″, cálculos feitos por especialistas estimam que seu diâmetro é de quase 130 km. A agência espacial americana acrescentou: “O laboratório espacial detectou o núcleo de gelo do cometa maior já observado pelos seres humanos”.

Para se ter uma ideia da dimensão, os astrônomos ressaltaram que é “maior que o estado de Rhode Island”, nos Estados Unidos.

Mais detalhes do cometa

Além de seu expressivo tamanho, outro ponto que chama a atenção é o peso que se aproxima de 500 bilhões de toneladas, maior do que qualquer outro corpo celeste semelhante que tenha passado próximo ao nosso Sistema Solar.

Através de informações do Hubble, cientistas da NASA asseguram ainda que o cometa está correndo de uma extremidade do nosso Sistema Solar, com uma velocidade aproximada de mais de 35.400 quilômetros por hora.

Os especialistas acreditam que o cometa provém da Nuvem de Oort, um espaço no limite do nosso Sistema Solar, longe da Terra.

“Como a massa de nossa estrela principal é tão grande, ela atrai objetos como esse o tempo todo. No entanto, nunca tivemos registro de um tão gigantesco”, explicou a NASA ressaltando que por enquanto não há nenhum risco de impacto contra a Terra.

