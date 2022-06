Um novo experimento da NASA revelou que o Rover Curiosity pode ter que cavar cerca de dois metros ou mais, na superfície marciana, para encontrar sinais de vida antiga.

Como detalhado pela NASA, a ação é necessária já que a radiação ionizante do espaço degrada pequenas moléculas, como aminoácidos, com relativa rapidez.

Os aminoácidos podem ser criados pela vida e pela química não biológica. No entanto, encontrar certos aminoácidos em Marte seria considerado um sinal potencial da vida marciana antiga porque eles são amplamente utilizados pela vida terrestre como um componente para construir proteínas. As proteínas são essenciais à vida, pois são usadas para produzir enzimas que aceleram ou regulam reações químicas e para formar estruturas.

20 milhões de anos é um período de tempo relativamente curto porque os cientistas estão procurando evidências de vida antiga na superfície que estaria presente bilhões de anos atrás, quando Marte era mais parecido com a Terra.

Este resultado sugere uma nova estratégia de busca para missões que se limitam a amostragem em profundidades rasas.

Vida em Marte? Novo estudo da NASA faz revelações importantes sobre mistério espacial

Como detalhado pela NASA, os raios cósmicos são partículas de alta energia geradas por eventos poderosos no Sol e no espaço profundo, como explosões solares e estrelas explosivas. Eles podem degradar ou destruir moléculas orgânicas quando penetram jardas (metros) em uma rocha sólida, ionizando e destruindo tudo em seu caminho.

A espessa atmosfera da Terra e o campo magnético global protegem a superfície da maioria dos raios cósmicos. Em sua juventude, Marte também tinha essas características, mas perdeu essa proteção à medida que envelhecia.

No entanto, há evidências de que bilhões de anos atrás, a atmosfera mais espessa permitiu que a água líquida persistisse na superfície do Planeta Vermelho. Como a água líquida é essencial para a vida, os cientistas querem saber se a vida surgiu em Marte e procuram evidências da vida marciana antiga examinando as rochas de Marte em busca de moléculas orgânicas, como aminoácidos.

A equipe misturou vários tipos de aminoácidos para simular as condições do solo marciano e selou as amostras em tubos de ensaio sob condições de vácuo para simular o ar rarefeito de Marte.

Como detalhado pela NASA, o experimento é o primeiro a misturar aminoácidos com solo marciano simulado. Experimentos anteriores testaram radiação gama em amostras de aminoácidos puros, mas é altamente improvável encontrar um grande aglomerado de um único aminoácido em uma rocha de um bilhão de anos.

Embora os aminoácidos ainda não tenham sido encontrados em Marte, eles foram descobertos em meteoritos, incluindo um de Marte.

Ainda de acordo com as informações, a matéria orgânica foi encontrada em Marte pelos rovers Curiosity e Perseverance da NASA. No entanto, não é um sinal conclusivo de vida, pois poderia ter sido criado por química não biológica.

Além disso, os resultados do experimento implicam que é provável que o material orgânico observado tenha sido alterado ao longo do tempo pela radiação e, portanto, não como era quando se formou.

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA