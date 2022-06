Este buraco negro poderia devorar a Terra em apenas 1 segundo; entenda

Embora os buracos negros ainda sejam um mistério para diversas especialistas, um em específico tem chamado a atenção e, segundo astrônomos, é o de mais rápido crescimento nos últimos 9 mil anos. Curioso para saber mais?

Como detalhado pelo portal FayerWayer, trata-se de um corpo com uma massa de 3 bilhões de sóis que foi descoberto por um grupo de pesquisadores que contaram com ajuda do SkyMapper Southern Sky Survey, um potente telescópio localizado no sudeste da Austrália, para detectar um quasar que é 7 mil vezes mais brilhante que toda a luz do planeta Terra.

“A luz que estamos vendo deste crescente buraco negro viaja em nossa direção há cerca de 7 bilhões de anos”, disse Christopher Onken, principal autor deste estudo e representante da Universidade Nacional Australiana.

Mas e então, porque tal buraco negro é tão luminoso?

Este buraco negro poderia engolir a Terra em apenas 1 segundo Reprodução - FayerWayer

Não há ainda um conceito fechado, mas Christopher diz que: “Talvez duas grandes galáxias tenham colidido e canalizado muito gás para o buraco negro”, afirmou.

“As pessoas procuram esses buracos negros crescentes desde o início dos anos 1960. O fato de algo tão brilhante ter escapado das muitas, muitas pesquisas que foram feitas é bastante notável”

Vale lembrar que outros especialistas não encontraram tal buraco negro devido à sua posição no céu noturno e Onken destaca a questão da contaminação. “São tantos contaminantes que seria muito difícil encontrar algo mais distante”.

“Houve pesquisas que pararam de olhar a 25 ou até 20 graus do plano da Via Láctea. Esta fonte está a 18 graus de distância”, encerrou.

