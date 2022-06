Vídeo mostra explosão de estrela massiva captada durante 4 anos por Hubble da NASA; assista

Embora muitas coisas já tenham sido descobertas e analisadas, o universo é ainda um tema que surpreende a cada instante cientistas e pesquisadores da NASA e outras agências espaciais, com seus infinitos eventos e fenômenos.

E por falar em tais temas, algo que chama bastante a atenção de especialistas são as explosões massivas de estrelas ou nascimentos de supernovas.

Em seu portal, a NASA explica que tais eventos são “maiores que os humanos já viram. Todas as explosões estelares são extremamente brilhantes e super poderosas”.

Para entendermos melhor, o site FayerWayer reforça que isso ocorre quando tais estrelas, independente de seu tamanho, chegam ao fim de suas vidas, ou seja, deixam de fornecer energia aos planetas que as cercam.

É importante ressaltar que durante sua vida eles queimam uma grande quantidade de combustível que permanece dentro de seus núcleos. Concentrando bastante energia em seu centro, aquece acima da pressão normal e assim, por incineração nuclear, seguem funcionando.

No entanto, há um momento em que elas ficam sem combustível, o que consequentemente faz com fiquem frias e a pressão caia. Isso aumenta a gravidade do elemento e, assim, começa a desmoronar. Alguns astrofísicos afirmam que isso pode acontecer com o nosso Sol no futuro, mas não se preocupe, pois segundo cálculos, isso deve ocorrer em 5 milhões de anos.

Registro do Hubble da NASA

Enquanto tal situação não ocorre, os observatórios da NASA, como o Hubble, têm feito análises adicionais. Assim, eles capturam espetáculos visuais como esta explosão de uma estrela em direção a uma supernova

De acordo com detalhes compartilhados, há 4 anos, o Telescópio Hubble estava registrando dados da explosão dessa estrela; período que serviu para ilustrar este vídeo de 20 segundos em que se pode ver a catastrófica expulsão de energia na morte da estrela e o nascimento da supernova. Assista abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

