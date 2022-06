NASA monitora asteroide gigante que passará perto da Terra no mês de julho

A NASA (Agência Espacial Americana) monitora um asteroide, de tamanho considerável, que passará perto do planeta Terra no mês de julho

Denominado oficialmente como ‘531944 (2013 CU83)′, o objeto espacial passará próximo ao nosso planeta em altíssima velocidade no dia 30 de julho.

Como revelado pelo site da NASA, o asteroide tem um diâmetro aproximado de quase 320 metros, pertencendo ao grupo ‘Apollo’ (em inglês).

O JPL (Jet Propulsion Laboratory) da NASA classificou como um “asteroide potencialmente perigoso” devido à sua passagem ‘próxima’ com a Terra.

O alerta faz parte de uma monitoração constate que é realidade pela instituição espacial.

No entanto, apesar da proximidade no espaço (alerta emitido pelo NASA) que pode causar certa apreensão, felizmente, não há risco de colisão.

Conforme revelado pelo ‘Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS)’ da NASA, é possível acompanhar o asteroide constantemente por aqui.

Ainda de acordo com as informações, uma projeção estimada da passagem próxima do gigante 2016 CZ31 também foi divulgada pela NASA. Confira projeção: