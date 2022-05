NASA: A impressionante imagem captada pelo Telescópio Hubble no espaço; confira

Uma nova imagem impressionante do Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) revela detalhes da grande espiral frontal NGC 3631.

Como detalhado pela NASA, o objeto fica localizado a cerca de 53 milhões de anos-luz de distância na direção da constelação da Ursa Maior.

Uma inspeção cuidadosa dos grandes braços espirais da NGC 3631 revela faixas de poeira escura e regiões brilhantes de formação de estrelas ao longo da parte interna dos braços espirais.

Como detalhado pela NASA, a formação de estrelas em espirais é semelhante a um engarrafamento na interestadual.

Como os carros na estrada, a matéria em movimento mais lento no disco da espiral cria um gargalo, concentrando gás e poeira formadores de estrelas ao longo da parte interna de seus braços espirais.

Como informado, esse engarrafamento de matéria pode ficar tão denso que colapsa gravitacionalmente, criando novas estrelas (aqui vistas em azul-branco brilhante).

A impressionante imagem captada pelo Telescópio Hubble no espaço

O arquivo foi compartilhado pela NASA recentemente nas redes sociais e acabou viralizando.

Ainda de acordo com as informações, a imagem usa dados coletados da Wide Field Camera 3 do Hubble e da Advanced Camera for Surveys.

A cor azul representa os comprimentos de onda visíveis da luz azul e a cor laranja representa a luz infravermelha. Confira registro:

Texto com informações da NASA