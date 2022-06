NASA publica impressionante sequência de imagens da Terra captada desde o espaço; confira

A Agência Espacial Americana (NASA) publicou uma impressionante sequência de imagens da Terra captada desde o espaço.

A sequência foi compartilhada pelo agência espacial no Twitter recentemente.

NASA publica impressionante sequência de imagens da Terra captada desde o espaço

A sequência impressionante foi captada por astronautas da Estação Espacial Internacional no espaço recentemente.

Imagem 1: Os últimos raios de um pôr do sol orbital iluminam o horizonte da Terra nesta fotografia da Estação Espacial Internacional enquanto ela orbita 265 milhas acima sul da Namíbia no continente africano.

Imagem 2: A Estação Espacial Internacional voa para um pôr do sol orbital a uma altitude de 266 milhas acima do Oceano Atlântico, na costa da África do Sul.

Imagem 3: Os últimos raios de um pôr do sol orbital iluminam o horizonte da Terra nesta fotografia da Estação Espacial Internacional enquanto orbitava 263 milhas acima da nação africana Botsuana.

Imagem 4: Os últimos raios de um pôr do sol orbital iluminam o horizonte da Terra nesta fotografia da Estação Espacial Internacional, enquanto orbitava 267 milhas acima do Oceano Índico, na costa de Madagascar.

A postagem acabou viralizando nas redes sociais e gerando inúmeras reações dos usuários. Confira publicação:

Texto com informações da NASA