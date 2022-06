Gosta de cerveja? Estudo mostra benefício pouco conhecido que a bebida pode trazer para a sua saúde

A cerveja é uma das bebidas alcóolicas mais populares que existem. Porém, tudo em excesso faz mal, e com essa bebida não seria diferente. O consumo desenfreado, por exemplo, por acarretar em doenças cardíacas.

Mas nem tudo são más notícias. Poucas pessoas sabem, mas o consumo da bebida moderadamente pode trazer benefícios, segundo o site Meganotícias (em espanhol). Entre eles está a eliminação do colesterol ruim, melhora da função hepática e ajuda a ter um sono mais reparador, além de aumentar a a diversidade de bactérias intestinais.

Um estudo focado em homens e publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry mostrou que o consumo pode ser benéfico pois uma variedade maior de bactérias reduz as chances de desenvolver doenças crônicas, como doenças cardíacas e diabetes.

A pesquisa analisou 19 homens saudáveis que foram divididos em dois grupos. Eles beberam 325 ml de cerveja, alcoólica ou não alcoólica na janta todos os dias. Os pesquisadores analisaram amostras de sangue e fezes coletadas antes e depois do processo e descobriram que ambos os grupos apresentavam maior diversidade bacteriana em sua microbiota intestinal, além de níveis mais altos de fosfatase alcalina fecal , que é um indicador de melhor saúde intestinal. Já o peso, índice de massa corporal e marcadores séricos de saúde do coração e metabolismo não mudaram durante o período.

Os autores da pesquisa explicaram que isso ocorreu pelos compostos da bebida, como os polifenóis, e pelos microrganismos que ajudam na fermentação, influenciando a variedade de micróbios no intestino humano.

