Vinho ou cerveja? Estudo revela qual dessas bebidas alcoólicas é a menos prejudicial para o corpo humano

Tanto o vinho quanto a cerveja, em um primeiro momento, aparentam não fazer tal mal para a saúde. Contudo, caso hajam excessos, elas podem se tornar problemáticas. Mas qual dessas bebidas faz mais mal para a saúde?

De acordo com uma pesquisa do jornal El Financiero e mostrado no site Meganotícias (texto em espanhol), o consumo de destilados, que vem de matérias-primas agrícolas, como cevada e uva, está relacionado a altos níveis de gordura visceral no corpo humano.

A gordura visceral está localizada no abdômen e pode ser transportada e alojada no coração, podendo causar o entupimento de artérias. Dessa forma, as bebidas estão relacionadas a doenças cardiovasculares, causando ataques cardíacos e aterosclerose.

O estudo mostrou que a cerveja pode aumentar os níveis desse tipo de gordura mais do que o vinho. Embora o vinho tenha um percentual de gordura bem menor, mas não isenta de conter a substância. Também foi detectado que o único tipo de álcool que não influenciou no aumento de gordura visceral foi o vinho branco e pelo contrário, a bebida pode beneficiar as pessoas mais velhas, como fortificar os ossos.

Em relação ao vinho branco, foi encontrada maior força mineral óssea em idosos que bebiam o líquido com moderação em relação àqueles que bebiam cerveja ou vinho tinto.

