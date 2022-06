Para evitar resfriados: esses são os alimentos com maior índice de vitamina C Imagem: Pexels

A vitamina C é responsável por controlar infecções, fortalecendo o sistema imunológico e produzindo colágeno. De acordo com o gênero e a idade, a quantidade da necessária de vitamina pode variar. Conforme o site Meganotícias (texto em espanhol), para homens adultos maiores de 19 anos é recomendado o consumo de 90 mg, enquanto para as mulheres da mesma idade é indicado 75 mg.

Para manter esses números, deixado o sistema imunológico protegidos de infecções, como a gripe, alguns alimentos podem ser eficazes. Confira a seguir:

Kiwi

O kiwi, além de ser eficaz contra a constipação, também é uma excelente fonte de vitamina C. Estima-se que, a partir deum kiwi médio, é possível se obter 62% da quantidade recomendada. Outro estudo mais antigo, realizado em 2015 e publicado na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, mostra que os níveis de nutrientes de um homem adulto pode ser regulado em uma semana consumindo 2 kiwis por dia.

LEIA TAMBÉM: Este sinal no olho pode indicar que você tem colesterol alto

Pimentão

Os pimentões também são contribuintes, mas os níveis de vitamina C depende da coloração. Os verdes são as de menor concentração, oferecendo em 100 gramas, 89% do que é recomendado, enquanto os vermelhas oferecem 149% na mesma quantidade. Contudo, o melhor é o pimentão amarelo, que oferece 79% da dose diária recomendada. Para obter a quantidade exata, o ideal é comer o alimento cru.

Morango

Além da vitamina C o morango oferece manganês, folato, flavonóides e outros antioxidantes importantes. Uma xícara de morangos contém 108% da dose recomendada, enquanto em 100 gramas há 59 mg, o que corresponde a aproximadamente 65% do que é indicado pelos especialistas.

Cítricos

Claro que esses alimentos não poderiam ficar de fora. Limões, laranjas e toranjas são algumas das frutas cítricas com maior concentração do nutriente. Eles ajudam a eliminar radiciais livres que causam danos oxidativos às células.