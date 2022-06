Sintomas de câncer: esse sinal de alerta deve ser observado em seu pescoço, rosto e orelhas

O câncer é uma das doenças mais mortais do mundo, sendo responsável por cerca de 9 milhões de mortes anuais. Dependendo do câncer, ele afeta mais um gênero do que outro e também pode apresentar sintomas distintos. De acordo com o site The Times of India, um sintoma comum da condição na pele pode ser notado no pescoço, rosto e orelhas e caso você apresente, deve consultar o médico o quanto antes.

O crescimento com aspecto esbranquiçado perolado nessas regiões pode ser um sinal de carcinoma basocelular, um tipo de câncer na pele, que se desenvolve em partes do corpo que ficam expostas à radiação ultravioleta (UV), através da luz solar, com o inchaço transparente podendo aparecer em qualquer lugar na pele. Porém, esse sinal não é o único.

As alterações na pele devido ao crescimento de células cancerosas podem apresentar um ou mais dessas características:

Inchaço translúcido, branco perolado ou rosa na pele clara. Pode parecer marrom ou preto brilhante na pele negra marrom;

Nódulo marrom, preto ou azul com manchas escuras e uma borda translúcida levemente elevada;

Mancha plana e escamosa com uma borda elevada que cresce com o tempo;

Lesão branca, cerosa, semelhante a uma cicatriz, sem borda definida;

Ferida aberta que sangra ou escorre e permanece aberta por várias semanas.

Caso você apresente algum dos sinais acima, principalmente nas áreas já citadas anteriormente, busque por um médico.

Como reduzir os riscos

Como a condição citada é adquirida em virtude do sol, é imprescindível que a exposição solar do meio do dia seja evitada, principalmente entre o horário de 10h às 16h. Também é necessário que você aplique protetor solar de no mínimo 30 FPS não somente no verão ou quando for sair, mas também em dias nublados.

