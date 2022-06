O que acontece com o seu corpo quando você para de beber cerveja?

Para quem gosta de beber, uma cervejinha cabe em qualquer época do ano, seja em dias frios ou quentes, concorda? Mas no verão, o consumo tende a aumentar, contudo, o beber em excesso pode gerar uma série de problemas à saúde. Então se você já pensou em diminuir o consumo dessa bebida alcoólica ou parar totalmente, confira a seguir três benefícios que você pode ter se você para de beber cerveja.

Barriga mais lisa

Uma das principais falas de quem bebe cerveja é sobre o ‘aumento de barriga’. A bebida pode sim aumentar o inchaço no estômago e causar ganho de peso. “Remover a cerveja de sua dieta pode ajudar a achatar sua barriga por vários motivos: reduz a ingestão de calorias, o que pode ajudar a evitar que você coma demais , pois o álcool aumenta o apetite. Além disso, evita que os carboidratos da cerveja o inchem”, diz o Dr. Josh Axe, fundador da Ancient Nutrition.

Ele acrescenta que o álcool ainda é capaz de contribuir com uma inflamação, desiquilibrando os micróbios que ajudam na digestão do intestino, além de irritar o trato gastrointestinal, o que pode inchar o estômago.

Função hepática melhorada

o fígado é resistente, contudo, beber álcool sobrecarrega o órgão, então diminuir o consumo permite que o fígado se concentre em outras tarefas, como quebrar toxinas e metabolizar gordura..

Sono reparador

“Quanto mais perto da hora de dormir você consumir álcool, mais isso afetará negativamente o seu sono”, alerta Frank Lipman , diretor médico do THE WELL. Mesmo bebendo dois drinques, por exemplo, ja é o suficiente para criar um distúrbio de sono que pode se estender por 24 horas. A cerveja, particularmente, pode causar mais efeitos colaterais, pois as pessoas costumam beber cerveja em quantidades maiores do que outras bebidas.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Sim, eles existem: coquetéis sem álcool que fazem bem para a saúde

⋅ Dieta nórdica: o que é e quais são os seus benefícios?

⋅ 5 sinais que irão te ajudar a reconhecer o período de menopausa