5 sinais que irão te ajudar a reconhecer o período de menopausa

Quando a menstruação deixa de ocorrer e o ciclo reprodutivo das mulheres termina, ocorre o período conhecido como menopausa. Nessa nova fase, o corpo feminino começa a passar por uma série de mudanças associadas à falta de hormônios reprodutivos, como estrogênio, progesterona e também testosterona. Um dos principais sinais é que o ciclo menstrual começa a ocorrer de forma irregular, vindo em alguns meses sim e outros não, com mais ou menos fluxo. Após 12 meses sem menstruar, segundo a Cleveland Clinic, é sinal que a menopausa chegou.

O site especializado Tua Saúde informa que a maioria das mulheres entra no período de menopausa entre os 45 e 51 anos, podendo ainda ocorrer antes ou depois dessas idades. Caso ocorra antes dos 40 anos, a condição é conhecida como menopausa precoce. Contudo, caso se apresente após os 55 anos, é chamada de menopausa tardia. Nesse caso, o pode ocorrer tardiamente devido à obesidade ou distúrbio da tireóide. Mulheres que apresentam alterações do estrógeno durante a vida também podem apresentar menopausa tardia.

Principais sintomas

Antes da transição, a menopausa se apresenta com sintomas progressivos. Os mais comuns são:

Ciclos menstruais irregulares;

Ondas de calor;

Alterações de humor;

Mudanças na vida sexual;

Perda óssea.

Conforme informado pelo Meganotícias, por ocorrer em virtude de modificações endócrinas, os sinais dessa fase podem ser controlados com terapia de reposição hormonal. “Embora este tipo de terapia ajude a evitar desconforto ou outros problemas, como perda de dentes ou as chances de ser diagnosticado com câncer de cólon, aumenta as chances de câncer de endométrio, coágulos sanguíneos ou demência”, explica o site.

