Esses são os REMÉDIOS MAIS LETAIS para as crianças

Um dos cuidados mais importantes que os adultos devem ter com as crianças em casa são com os remédios. Por não saberem do que se trata e por muitos comprimidos serem chamativos e coloridos, parecendo até mesmo doces, os pequenos podem ficar tentados à engoli-los, e isso pode se tornar um grande problema. Por isso, é imprescindível que você mantenha todos os remédios fora do alcance das crianças, seja em um local alto ou em alguma gaveta ou armário trancado.

Ao ingerir alguma dessas drogas, a saúde da criança pode ser severamente afetada, não necessariamente levando a óbito, mas causando sérias consequências. Nesse caso, alguns medicamentos podem ser mais fatais que outros. Uma pesquisa publicada na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (National Library of Medicine) mostrou quais deles podem ser fatais se consumidos por crianças de até 10 quilos caso consumam até duas doses.

Os mais perigosos são: diferentes formulações de antipsicóticos, antidepressivos, antiepilépticos, bloqueadores de cálcio, antiarrítmicos, hipoglicemiantes, opiáceos e antiplaquetários/NOACs. Segundo o Centro de Controle de Intoxicações da Pontificia Universidad Católica de Chile, os principais sintomas de envenenamento em crianças por uso indevido de remédios são:

Hipoglicemiantes: tremores, tonturas e alteração da consciência;

Opióides: sonolência, falta de ar e agitação;

Antidepressivos tricíclicos: palpitações e agitação.

Bloqueadores dos canais de cálcio e betabloqueadores: tontura, fadiga e vertigem.

O que fazer?

Em caso de envenenamento acidental, é necessário a ida ao pronto-socorro imediatamente. Caso a criança esteja inconsciente e com dificuldade respiratória, é necessário realizar uma animação pulmonar, mas isso somente se alguém do local souber realizar a manobra. Também não é indicado o consumo de alimentos ou líquidos. Para que haja um diagnóstico mais rápido e preciso, ao chegar no médico, saiba qual medicamento a criança ingeriu e a quantidade aproximada ou leve a caixa junto com você.

