Homem de 19 anos que viralizou pedindo noiva de 76 em casamento soma milhões de acessos nas redes sociais mostrando a rotina do casal

Recentemente, um vídeo de um casal viralizou no TikTok. Contudo, esse não é um relacionamento ‘dentro dos padrões comuns’ colocado pela sociedade. Giuseppe D’Anna tem 19 anos, e sua noiva 76.

O registro com um pedido de casamento explodiu na rede social e atualmente conta com mais de 80 milhões de visualizações e 6 milhões de curtidas. Assista a seguir ao pedido:

Contudo, esse não foi o único que bombou na plataforma. O casal continua postando diversos conteúdos nas redes, todos com milhares de acessos e alguns passando a casa de milhões.

A maioria dos vídeos mostram o casal se divertindo, com sua companheira dançando e sorrindo. Recentemente, um vídeo do casal que repercutiu foi a encenação de uma das cenas do filme Titanic, onde Rose DeWitt Bukater e Jack Dawson estão na frente do navio, com uma trilha sonora que virou um verdadeiro clássico, assim como o filme. Veja a versão feita pelo casal. O vídeo conta com quase 400 mil visualizações atualmente:

Diferença de idade

A diferença de idade de um casal ainda é tabu para algumas pessoas. Recentemente, uma mulher de 25 anos que se apaixonou pelo seu chefe de 55 em uma entrevista de emprego desabafou sobre como é viver esse tipo de relação. Em relato ao Metro Reino Unido e mostrado aqui, ela falou que muitos amigos criticaram a relação de início, em virtude da diferença entre as idades. Contudo, isso para o casal foi algo benéfico. “Assim que o vi, meu coração começou a bater rápido de novo e foi aí que eu soube que tinha me apaixonado. Achei seu carisma atraente, assim como sua liderança no local de trabalho [...] Há tanta felicidade que um parceiro para toda a vida pode trazer, não perca por causa de um tabu menor”, disse Suzanna Diaz.

