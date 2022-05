Jovem de 19 anos viraliza ao pedir noiva de 76 anos em casamento; veja vídeo

Giuseppe D’Anna, um jovem italiano de 19 anos, repercutiu recentemente no TikTok após compartilhar um vídeo com o pedido de casamento para a sua namorada, uma mulher de 76 anos.

E, embora este registro tenha viralizado, não é de agora que o casal compartilha a vida a dois nas redes. Ao analisar a conta do TikTok, é possível ver ambos em diversas gravações, incluindo desafios virais, saídas, etc.

Para o dia em que pediu a namorada em casamento, Giuseppe contou com diversos balões em formato de coração e se ajoelhou diante de sua amada.

Em apenas 4 dias, o vídeo compartilhado já soma quase 40 milhões de visualizações. Quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao registro divulgado no Tik Tok. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

