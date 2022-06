Esses são os 3 principais estágios de um RELACIONMENTO TÓXICO

Entender que você está em um relacionamento tóxico em sempre é fácil, mesmo se as pessoas que estão ao seu redor, como familiares e amigos, te alertarem. Contudo, existem diversas camadas na relação que fazem as pessoas continuarem passando por isso, como idealização, desvalorização e descarte. Entenda os três estágios a seguir:

Idealizando

O ‘bombardeio de amor’ é um sinal da primeira fase, a idealização. Nesse momento, é comum ouvir coisas como “você é a melhor coisa que aconteceu comigo”, te pressionando a entrar em um compromisso logo no início. Grandes gestos também são comuns, como presentes luxuosos ou férias surpresas.

De acordo com a psicóloga Stephanie A. Sarkis, considere os comportamentos dessa pessoa, pois isso pode se transformar em abuso emocional. “A pessoa tóxica não está tentando desenvolver intimidade emocional, ela está coletando munição para mais tarde”, diz a especialista.

Desvalorização

Quando o companheiro tóxico entende que está comprometido com você (em determinados casos por meio de pressão), ele começa a usar do abuso emocional, comentando sobre seu corpo, vestes e planos de vida. Nesse momento, as informações prévias obtidas na fase de idealização começam a ser usadas contra você, com frases do tipo “agora eu sei por que sua irmã não fala com você, você é louca”, por exemplo. “Durante a fase de idealização, você não pode fazer nada errado. Agora você não pode fazer nada certo. O problema não é com você, é com seu parceiro”, explica Stephanie.

Descarte

Quando relação enfim termina, independentemente de quem decidiu terminar, a pessoa tóxica irá tentar te puxar de volta. Nesse momento, são prometidas atitudes que foram negligenciadas durante todo o relacionamento e diz que tudo será melhor dessa vez. Contudo, raramente a pessoa irá reconhecer seu erro e assumir a responsabilidade do comportamento tóxico.

“Uma das melhores coisas que você pode fazer com uma pessoa tóxica é ficar sem contato ou com pouco contato com ela. Pratique o autocuidado, incluindo deixar pessoas emocionalmente saudáveis em sua vida e limitar o contato com pessoas que o tratam mal. Converse com um profissional de saúde mental sobre suas experiências. Você não está sozinho”, finaliza Sarkis.

