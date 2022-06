Relacionamento: ‘Descobri que gostam de mim, e agora?’ 3 passos a serem tomados, segundo especialista

Estar do outro lado da moeda nem sempre é tão fácil quanto parece. Lidar com seus próprios sentimentos pode ser um desafio complicado. Contudo, pode ser ainda mais desafiador lidar com o sentimento alheio, pois não há como saber o que se passa na mente – e no coração do outro.

Ao descobrir que você é o ‘crush’ de alguém, diversos sentimentos podem ser gerados. O ego poderá aumentar, talvez surja o medo de lidar ou pode até mesmo soar como uma situação engraçada.

Embora os sentimentos variem em cada indivíduo, é importante entender alguns pontos em cenários parecidos. Independentemente de qual será sua posição em relação à pessoa que está gostando de você, ela deverá ser madura e cuidadosa.

Para te ajudar como resolver essa questão em sua mente, confira três estratégias a longo prazo sobre o que fazer quando alguém diz gostar de você, baseadas em um artigo pela psicóloga Cristal Schwanke no portal Love to Know.

1 – Seja honesto

A honestidade é muito menos cruel do que a mentira. Se alguém mostrou interesse em você – um amigo próximo, por exemplo –, mantenha limites pessoais em como vocês passam o tempo juntos e como demonstram a maneira de gostar um do outro.

Talvez você tenha medo de perdê-lo como amigo e acaba enganando-o – e a si mesmo. Jamais faça isso. Diga o que realmente sente, mas deixe claro que isso não mudará nada entre os dois.

Caso você também sinta interesse por ele, sinta-se à vontade para corresponder e levar o relacionamento para um outro nível.

2 – Consideração e tempo

Se foi pedido um tempo para pensar – ou tarado por conta própria –, torne este período como prioridade. Procure um lugar e horário específico onde você possa se concentrar em seus sentimentos.

Certifique-se sobre aquilo que você realmente deseja. Não aja sob pressão ou emoção, seja racional e pense com bastante cuidado sobre o que está se passando em sua mente – e coração.

3 – Siga em frente

Em resumo, ninguém pode dizer exatamente o que se deve fazer quando alguém diz gostar de você. Não se desespere e enxergue isso como uma coisa positiva. Afinal, a atenção de alguém foi atraída em sua pessoa.

Será mais simples de lidar com esta situação se você retribuir os afetos. Caso não seja do seu interesse, a melhor saída é ser gentil com os sentimentos dele e falar a verdade. Se forem amigos, terão que se esforçar um pouco mais para a amizade parecer natural novamente.