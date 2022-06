Mulher de 25 anos se apaixona por chefe de 55 em entrevista de emprego e diz “conto de fadas”

Suzanna Diaz, de Lake Jackson, Estados Unidos, era uma estudante em busca de um emprego em 2018 e se deparou com uma vaga em um restaurante da cidade onde morava que a agradou. Suzanna, que já é mãe, chegou ansiosa para começar a trabalhar e na hora de preencher alguns formulários, se deparou com Tony Kahanek, de 55 anos, gerente do local, que chegou para entrevistá-la.

Ambos se sentiram atraídos um pelo outro e trocaram os números de telefone no mesmo dia. No primeiro encontro, a mulher relata que após o primeiro beijo, foi um momento de ‘turbilhão’, mas decidiram manter o relacionamento em segredo por um tempo. Contudo, depois de algum tempo trabalhando juntos, decidiram que era melhor ela sair do trabalho.

De início, os pais de Suzanna não acreditaram que ela estava falando sério, mas depois de ver a filha feliz, aceitaram Tony na família. A mãe do rapaz também aceitou Diaz imediatamente. Contudo, alguns amigos do casal não deram tanto apoio, e até insinuaram que Suzanna seria uma sugar baby, que estava com Tony apenas por dinheiro e bens materiais.

O casal ignorou as críticas e até disseram que a diferença de idade é benéfica: Tony pela confiança e Suzanna pela tranquilidade de estar com um homem maduro. “Assim que o vi, meu coração começou a bater rápido de novo e foi aí que eu soube que tinha me apaixonado. Achei seu carisma atraente, assim como sua liderança no local de trabalho – adoro um homem que pode assumir o controle”, disse a moça sobre o início de namoro.

Após três anos desde que se conheceram, Suzanna diz que o que ela quer é que as pessoas aceitem o romance ao invés de criticá-lo. “Sinto que estou vivendo um romance de conto de fadas e encontrei minha alma gêmea, algo que pensei que nunca teria, especialmente sendo tão jovem. Só você sabe a direção que quer tomar na sua vida – se o relacionamento se encaixa nisso, então é tudo o que importa. Há tanta felicidade que um parceiro para toda a vida pode trazer, não perca por causa de um tabu menor”, finaliza.

