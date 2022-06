Esses são os 6 perfumes masculinos nacionais ‘bombásticos’ e perfeitos para a balada

No mundo da perfumaria, existem fragrâncias mais discretas, usadas normalmente para o uso diário. Contudo, na contramão desses aromas, existem aqueles considerados ‘bombásticos’, que são bem fortes e ideais para quem deseja ser elogiado e chamar atenção. Essas fragrâncias são utilizadas normalmente para saídas noturnas, principalmente baladas e bares, com o intuito de conquistar alguém. Confira a seguir 6 fragrâncias ideais para essas situações.

Malbec Gold - O Boticário

A fragrância amadeirada exala o verdadeiro aroma da conquista, sendo também muito utilizado em baladas.

As notas de topo são Cardamomo e Bergamota. As notas de coração são Notas Amadeiradas e Patchouli/Oriza e as notas de fundo são Âmbar e Almíscar.

Whisky Royal - Pocket Parfum

Esse perfume, que foi uma das primeiras criações autorais da marca especializada em contratipos, é ideal para uso noturno, em ambientes como balada e ‘barzinho’. Possui Notas Orientais, Gourmand, Whisky, Chocolate, Baunilha, Café, Cumaru, Cedro e Âmbar.

Zaad Vision - O Boticário

Essa é uma fragrância mais difícil de ser encontrada, mas que é muito indicada para a balada, pois projeta e fixa muito bem.

As notas de topo são Noz-moscada, Mandarina, Tomilho e Alecrim. As notas de coração são Madeira Guaiac, Bálsamo de Gurjan, Nagarmota/Óleo de Cipriol e Ládano e as notas de fundo são Mirra, Âmbar, Madeira de Cashmere e Patchouli/Oriza.

Homem Cora.gio - Natura

As notas dessa fragrância são Copaíba, Fava Tonka, Rosa, Pimenta, Notas Metálicas e Noz-moscada.

Lattitude Expedition - Hinode

As notas de topo são Tangerina e Quincã. As notas de coração são Lavanda e Ládano e as notas de fundo são Cipreste e Patchouli/Oriza.

Essencial Elixir - Natura

As notas de topo são Cardamomo, Pimenta Preta, Pimenta Rosa, Mandarina, Toranja, Cassis, Sálvia, Junípero/Zimbro e Limão. As notas de coração são Couro, Lavanda, Violeta e Gerânio e as notas de fundo são Conhaque, Baunilha, Benjoim, Sândalo, Vetiver, Cedro, Patchouli/Oriza, Almíscar e Musgo de Carvalho.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Você sabe qual é o favorito da ‘Boca Rosa’? Veja 6 perfumes das famosas e suas versões mais baratas

⋅ Esses são os 10 perfumes inspirados MAIS ELOGIADOS do semestre

⋅ 7 perfumes femininos importados com ‘cheiro de rica’