Top 5: esses são os perfumes femininos mais elogiados de TODOS OS tempos, de acordo com uma especialista

O que torna um perfume clássico? Segundo a youtuber Renata Meins, as fragrâncias que se sobressaem e se tornam famosas são aquelas que não cansam e a gata gota o aroma se renova e marca. Confira a seguir 5 perfumes icônicos do mundo da perfumaria que há vários anos estão entre os mais vendidos e famosos do mundo.

1. Chanel Nº 5

Esse é um dos perfumes mais sensuais da história da perfumaria e mesmo após 100 anos, ainda é a fragrância mais vendida e conhecida de todos os tempos. Coco Chanel, a criadora da fragrância, dizia que “a mulher que não usa perfume não tem futuro”. Talvez essa frase explique o motivo da marca ser tão utilizada.

As notas de topo são Aldeídos, Ylang Ylang, Limão, Néroli e Bergamota. As notas de coração são Íris, Jasmim, Rosa, Raíz de Orris/Lírio Florentino e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Civeta, Sândalo, Âmbar, Almíscar, Musgo, Vetiver, Baunilha e Patchouli/Oriza.

2. Shalimar - Guerlain

O perfume leva esse nome inspirado na história de amor entre imperador Mughal Chah Jahan, para sua amada esposa Muntaz Mahal, que criou os ‘Jardins de Shalimar’ para a amada. As notas de topo são Bergamota e Notas Florais as notas de coração são Íris, Rosa e Jasmim as notas de fundo são Baunilha e Fava Tonka.

3. L’air du Temps - Nina Ricci

O nome ‘L’air du Temps’ significa ‘ares do tempo’, expressão para explicar sobre pessoas que estão à frente do tempo. O perfume foi criado pós Guerra Mundial, em 1948, para mulheres com a mente mais aberta e buscando aprendizado.

As notas de coração são Cravo, Trevos, Gardênia, Jasmim, Ylang Ylang, Rosa, Violeta, Raíz de Orris/Lírio Florentino, Alecrim e Orquídea.

As notas de topo são Cravo, Aldeídos, Rosa, Néroli, Pau-Rosa, Pêssego e Bergamota. As notas de coração são Cravo, Trevos, Gardênia, Jasmim, Ylang Ylang, Rosa, Violeta, Raíz de Orris/Lírio Florentino, Alecrim e Orquídea e as notas de fundo são Especiarias, Íris, Musgo de Carvalho, Almíscar, Sândalo, Benjoim, Âmbar, Vetiver e Cedro.

4. L’interdit - Givenchy

Essa foi a primeira fragrância criada pelo designer Givenchy, em 1957, inspirada na atriz americana Audrey Hepburn.

As notas de topo são Aldeídos, Morango, Especiarias, Pêssego, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Íris, Violeta, Narciso, Rosa, Raíz de Orris/Lírio Florentino, Ylang Ylang, Lírio-do-Vale e Jasmim e as notas de fundo são Sândalo, Âmbar, Benjoim, Almíscar, Fava Tonka e Vetiver.

5. Opium - Yves Saint Laurent

Esse perfume foi pensado para mulheres de personalidade intensa e sensuais, ideal para a noite. O nome do perfume é controverso e causou polêmica na época de lançamento, em 1977, pois faz alusão a um tipo de droga.

A fragrância já sofreu uma série de alterações ao longo dos anos, mas os aromas do primeiro perfume são: notas de topo: Trevos, Pimenta, Coentro, Louro da Índia do Oeste, Ameixa, Jasmim, Mandarina, Bergamota e Cítricos. As notas de coração são Cravo, Canela, Sândalo, Patchouli/Oriza, Raíz de Orris ou Lírio Florentino, Rosa, Pêssego e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Incenso, Mirra, Sândalo, Tolú Bálsamo, Âmbar, Opoponax, Benjoim, Ládano, Baunilha, Almíscar, Castóreo, Cedro, Vetiver e Coco.

