Você sabe qual é o favorito da ‘Boca Rosa’? Veja 6 perfumes das famosas e suas versões mais baratas

Em forma de publicidade ou não, de maquiagens a perfumes, algumas celebridades gostam de citar em entrevistas quais produtos elas utilizam. Isso faz com que muitas pessoas sejam influenciadas e queiram utilizar esses itens, contudo, nem todos eles são acessíveis. Pensando nisso, a youtuber Juliana Ferreira criou uma lista com versões inspiradas dos perfumes das famosas. Veja a seguir:

Marília Mendonça - Coco Mademoiselle (Chanel)

Contratipo: Mademoiselle (In The Box)

Notas de topo: em Laranja. Notas de coração em Jasmim e Rosa e notas de fundo em Patchouli e Vetiver.

Zendaya - Idôle (Lancôme)

Contratipo: Idolyzed (In The Box)

As notas de saída são Bergamota e Pera. No corpo, Rosa Turca, Rosa de Maio e Jasmim Indiano. Notas de fundo em Almíscar Branco e a Baunilha.

Madonna - Hypnotic Poison (Dior)

Contratipo: Crazy Poison (In The Box)

As notas de topo são Damasco, Ameixa e Coco. As notas de coração são Tuberosa, Jasmim, Lírio-do-Vale, Rosa, Pau-Brasil, Alcarávia e as notas de fundo são Sândalo, Amêndoa, Baunilha e Almíscar.

Sabrina Sato - Clhoe Eau de Parfum (Chloé)

Contratipo: Pure Flowers (Nuancielo)

As notas de topo são Peônia, Frésia e Lichia. As notas de Coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Magnólia e as notas de fundo são Âmbar e Cedro da Virgínia.

Angelina Jolie - Love in White (Creed)

Contratipo: White Rose (Nuancielo)

A nota de topo é Casca de Laranja as notas de coração são Magnólia, Narciso, Jasmim Italiano, Rosa Búlgara e Íris as notas de fundo são Sândalo, Âmbar Cinzento e Baunilha.

Bianca Andrade (Boca Rosa) - Libre (Yves Saint Laurent)

Contratipo: Liberty (Nuancielo)

As notas de topo são Lavanda, Groselha Preta, Tangerina, Cassis e Petitgrain. As notas de coração são Lavanda, Flor de Laranjeira e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Almíscar, Âmbar Cinzento e Cedro.

