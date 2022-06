7 perfumes femininos importados com ‘cheiro de rica’ Imagem: Pexels

Se você está cansada dos perfumes comuns e deseja exalar o aroma da riqueza e do poder, confira a seguir 7 perfumes importados que são elegantes e com ‘cheiro de rica’. A lista foi elaborada pelo canal do Youtube ‘Perfumes Club Oficial’.

English Pear & Freesia - Jo Malone London

As notas de topo são Pera e Melão. As notas de coração são Frésia e Rosa ee as notas de fundo são Almíscar, Patchouli/Oriza, Ruibarbo e Âmbar.

La Panthere - Cartier

As notas de topo são Frutas Secas, Ruibarbo, Morango, Anis e Bergamota. As notas de coração são Gardênia, Rosa, Ylang Ylang, Flor de Laranjeira e Pera e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Almíscar, Couro e Patchouli/Oriza.

Chloe Eau de Parfum - Chloé

As notas de topo são Peônia, Lichia e Frésia. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Magnólia e as notas de fundo são Cedro da Virgínia e Âmbar

Chance Eau de Parfum - Chanel

A nota de topo é Pimenta Rosa. As notas de coração são Jasmim e Íris e as notas de fundo são Patchouli/Oriza, Almíscar e Baunilha.

The One - Dolce&Gabbana

As notas de topo são Pêssego Branco, Lichia, Mandarina e Flor de Bergamota. As notas de coração são Lírio, Ylang Ylang, Jasmim, Flor de Laranjeira, Lírio-do-Vale e Giesta e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Almíscar, Vetiver e Musgo.

Prada La Femme

As notas de topo são Magnólia, Bergamota e Sementes de Cenoura. As notas de coração são Jasmim-Manga, Tuberosa, Ylang Ylang, Íris e Especiarias e as notas de fundo são Cera de Abelha, Baunilha e Vetiver.

Coco Mademoiselle - Chanel

As notas de topo são Laranja, Mandarina, Bergamota e Flor de Laranjeira as notas de coração são Rosa Turca, Jasmim, Mimosa e Ylang Ylang as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Almíscar Branco, Baunilha, Vetiver, Fava Tonka e Opoponax. Este perfume foi premiado pelo FiFi Award Best National Advertising Campaign TV em 2008.

