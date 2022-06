8 perfumes contratipos que SUPERAM os originais

Perfumes contratipos, similares ou inspirados são aqueles que têm como referência fragrâncias importadas e mais famosas. A diferença está principalmente no preço mais baixo e na qualidade de matéria prima que, mesmo não sendo tão boas quanto as fragrâncias originais, algumas marcas buscam chegar no mais próximo possível. De qualquer forma, é possível encontrar fragrâncias inspiradas que ‘superam’ as originais, não em qualidade, mas por apresentar características como aromas mais agradáveis e maior fixação e projeção. Confira oito delas a seguir com a lista elaborada pelo especialista em perfumes, Junior Barreiros:

Masculinos

Hazor (Thera Cosméticos) - inspirado em Armani Code

A fragrância masculina importada Armani Code é uma das queridinhas dos homens. Contudo, Hazor, seu similar nacional, possui uma melhor performance por um preço mais baixo. As notas de topo são Limão Siciliano, Hortelã e Folhas Verdes. A nota de coração é Jasmim e as notas de fundo são Açúcar Mascavo e Cedro. Seu aroma é agradável e rende diversos elogios positivos.

Blue Homme (Armaf) - inspirado em Acqua di Gio

Ambos são perfumes importados masculinos, mas o contratipo Blue Homme possui um valor mais em conta. Além disso, possui melhor performance, segundo o especialista, atingindo a fixação de oito horas.

As notas de topo são Toranja, Bergamota, Néroli, Limão, Mandarina e Lima as notas de coração são Alecrim, Lavanda, Jasmim e Noz-moscada as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Cedro, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Almíscar e Baunilha

Nero Del Porto (In The Box) - inspirado em Neroli Portofino (Tom Ford)

Esses são perfumes masculinos para uso diário ideal para quem gosta de ‘cheiro de limpeza’. As notas de topo são Lavanda, Bergamota, Limão Siciliano, Laranja Amarga, Mirtilo e Tangerina. As notas de coração são Néroli, Flor de Laranjeira, Jasmim e Pitosporo e as notas de fundo são Ambreta, Âmbar e Angélica.

Essences 27 (Nuancielo) - inspirado em Invictus (Paco Rabanne)

A fixação de ambos perfumes são parecidos, porém Essences 27 deixa a desejar na projeção. Contudo, o contratipo é mais agradável e menos enjoativo. As notas de topo são Toranja, Notas Oceânicas e Tangerina. As notas de coração são Folha de Louro e Jasmim e as notas de fundo são Madeira Guaiac, Musgo de Carvalho, Patchouli/Oriza e Âmbar Cinzento.

Além dos citados, outros quatro ótimos perfumes inspirados são:

The Gentlemen (In The Box) - inspirado em Gentlemen Only Absolute (Givenchy);

Syros (Thera) - inspirado em Fierce (Abercrombie);

Femininos

Essences 06 (Nuancielo) - inspirado em Olympea (Paco Rabanne);

Bad Girl (In The Box) - inspirado em Good Girl (Carolina Herrera).

