3 perfumes diferenciados e FORA DO RADAR que você precisa conhecer

Alguns perfumes são famosos não pelos seus aromas, mas sim pelas suas vendas e por ser conhecido por muitas pessoas. Na contramão disso, existem aromas diferentes e poucos conhecidos, que estão totalmente fora do radar mas que prometem um bom desempenho. Veja a seguir duas fragrâncias masculinas e uma feminina que não são tão comuns e que você precisa conhecer.

Drifter - True Religion (Masculino)

Tudo nessa fragrância é diferenciado: o frasco, o nome, a marca e claro, o aroma. A embalagem lembra um cantil de metal revestido em coro e traz um aspecto de algo desgastado. É um perfume fácil de agradar e possui fixação moderada de aproximadamente cinco horas.

As notas de topo são Amora, Gengibre, Pera, Toranja e Cardamomo. As notas de coração são Damasco, Notas Aquáticas, Bagas de Zimbro/Junípero e Alecrim e as notas de fundo são Sândalo, Madeira Guaiac, Âmbar e Vetiver.

Glow - Jennifer Lopez

Essa é uma fragrância com um preço acessível e indicada para o uso diário. Seu desempenho é excelente, exalando em torno de três horas. Pode ser facilmente utilizado como assinatura.

As notas de topo são Néroli, Flor de Laranjeira e Toranja. As notas de coração são Jasmim, Rosa e Tuberosa e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Raíz de Orris/Lírio Florentino, Baunilha e Âmbar.

Carbone - Pierre Balmain (Masculino)

Possui um desempenho bom, ficando na pele até oito horas e exalando até duas horas. Seu aroma pede um uso mais noturno ou climas frios.

Sua composição leva notas de Elemi, Incenso, Figo Preto, Pimenta de Bourbon, Benjoim, Vetiver, Hera, Folha de Violeta e Almíscar.

