3 perfumes masculinos importados que AS MULHERES AMAM

Você já conseguiu conquistar alguém apenas utilizando o perfume ou já esteve em eventos noturnos, como baladas, e foi muito elogiado pelo seu aroma? Ainda não? Então talvez você não esteja utilizando a fragrância indicada para a ocasião. No mundo da perfumaria, cada perfume tem um propósito: alguns são indicados para o dia-a-dia no escritório, outros combinam muito mais com dias quentes, já outros podem ser conquistadores e ideais para baladas.

E caso você esteja se perguntando quais seriam essas fragrâncias mais conquistadoras e chamativas, você confere a seguir, com uma lista elaborada pelo canal do Youtube ‘Bia Indelicada’, com ‘três perfumes masculinos que elas amam’. Confira:

212 Men

Este é um dos perfumes importados mais clássicos e conhecido pelos brasileiros. Isso faz com que a fragrância seja encontrada com facilidade, com seu preço podendo ser comparado em diversas lojas. Tanto suas diversas versões masculinas quanto as femininas são muito bem elogiadas. Mas tome cuidado pois, pelo fato de ser comum, vários homens na balada podem estar com o mesmo aroma, então se a ideia for se destacar, talvez esse não seja o perfume mais indicado.

As notas de topo são Notas Verdes, Toranja, Especiarias, Bergamota, Lavanda e Petitgrain. As notas de coração são Gengibre, Violeta, Gardênia e Sálvia e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Incenso, Vetiver, Madeira Guaiac e Ládano. A fragrância é versátil, podendo ser utilizada em dias quentes ou frios.

Dior Homme Intense 2011

Essa é uma fragrância sofisticada, com a primeira versão lançada em 2007 e sendo refeita em 2011. O perfume é um Amadeirado Floral Almiscarado. Além de ser sensual, ele também é elegante e traz um ar de poder.

A nota de topo é Lavanda. As notas de coração são Íris, Ambreta e Pera e as notas de fundo são Cedro da Virgínia e Vetiver.

Invictus (Paco Rabanne)

Nas palavras da youtuber, essa é uma fragrância “inesquecível”, por isso, você será alguém em destaque na balada ou será lembrado pelo seu aroma em algum encontro romântico.

As notas de topo são Notas Oceânicas, Toranja e Mandarina. As notas de coração são Folha de Louro e Jasmim e as notas de fundo são Âmbar Cinzento, Madeira Guaiac, Musgo de Carvalho e Patchouli.

