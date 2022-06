Perfumes para iniciantes: essas são as MELHORES FRAGRÂNCIAS masculinas para você começar a utilizar e que são fáceis de agradar

Nem todas as pessoas são adeptas a perfumes. Algumas escolhem não exalar nenhum aroma cheiroso por questão de gosto, outras ainda não acharam a fragrância ideal, aquela que mais agrada o seu olfato. Mas de qualquer forma, nunca é tarde para começar a utilizar uma boa fragrância, não é mesmo. Mas afinal, por onde começar nesse vasto mundo da perfumaria?

O Canal do Yotube ‘Macho Moda’ elaborou uma lista com os 6 melhores perfumes para quem nunca utilizou perfumes, começar a utilizar. Veja a seguir:

Armani Code

As notas de topo são Limão e Bergamota. As notas de coração são Anis Estrelado, Flor de Oliveira e Madeira Guaiac e as notas de fundo são Couro, Fava Tonka e Tabaco. A fragrância é premiada pelo FiFi Award Fragrance Of The Year Men`s Luxe 2006, também conhecida também como ‘o Oscar dos perfumes’.

Natura Homem Essence

As notas de topo são Gengibre, Toranja, Limão e Bergamota. As notas de coração são Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro e as notas de fundo são Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli.

212 Heroes Carolina Herrera

As notas de topo são Pera, Gengibre e Cannabis. As notas de coração são Gerânio e Sálvia e as notas de fundo são Almíscar e Couro.

Hugo Boss Bottled EDP

As notas de topo são Maçã, Pimenta Preta e Bergamota. As notas de coração são Canela, Castanha e Cardamomo e as notas de fundo são Almíscar e Vetiver.

Montblanc Individuel

As notas de topo são Lavanda, Canela, Abacaxi, Bagas de Zimbro, Hortelã, Bergamota, Alecrim, Cardamomo e Coentro. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Violeta, Gerânio e Jasmim. As notas de fundo são Framboesa, Baunilha, Sândalo, Chocolate amargo, Almíscar, Âmbar, Vetiver, Patchouli e Musgo de Carvalho.

Versace Pour Homme Dylan Blue

As notas de topo são Bergamota da Calábria, Notas Aquáticas, Toranja e Folha de Figo. As notas de coração são Ambroxan, Pimenta Preta, Patchouli, Folha de Violeta e Papiro e as notas de fundo são Incenso, Almíscar, Fava Tonka e Açafrão.

