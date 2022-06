4 perfumes masculinos PERFEITOS para a balada

Você tem costume de utilizar perfumes mais intimistas e acha que está na hora de investir em um perfume mais chamativo, mas não sabe qual a melhor opção? Então confira a lista a seguir elaborada pelo especialista em perfumes, Luis Jordão, com 4 perfumes masculinos importados, baratos e que marcam presença.

Animale Animale For Men

Com uma embalagem bem chamativa, o perfume Animale Animale For Men é um clássico da perfumaria importada com um preço bem em conta. A fragrância é um Âmbar Floral lançado em 1994 e seu aroma lembra muito o A*Men Pure Havane, de Mugler, um perfume raro de ser encontrado. Outro ponto positivo é a performance, com fixação de até 13 horas.

Em sua composição possui notas de Mel, Abacaxi, Baunilha, Tabaco, Patchouli, Âmbar, Noz-moscada, Lavanda, Sândalo, Almíscar, Lima, Gálbano, Ylang Ylang, Cedro, Rosa, Jasmim, Limão e Lírio-do-Vale.

212 Sexy Men (Carolina Herrera)

Ainda mais clássico que o perfume anterior, a linha 212 está em diversas listas de melhores fragrâncias, tanto masculinas quanto femininas. O nome já diz tudo: possui um aroma âmbar fougére sensual, ideal para conquistar alguém na balada. Esse perfume é considerado ‘fora do radar’, ou seja, não é uma fragrância comum de sentir o cheiro em todo lugar, sendo assim, você será o destaque.

As notas de topo são Mandarina, Bergamota e Notas Verdes. As notas de coração são Pimenta, Flores e Cardamomo e as notas de fundo são Baunilha, Madeira Guaiac, Sândalo, Âmbar e Almíscar.

Impact Intense (Tommy Hilfiger)

A fragrância é um cítrico aromático lançada em 2021. É um perfume ideal para encontros.

As notas de topo são Maçã Vermelha, Resina de Elemi e Bergamota. As notas de coração são Castanha, Âmbar, Cardamomo e Ládano e as notas de fundo são Cedro Atlas, Cedro da Virgínia, Cedro do Texas, Akigalawood e Sândalo.

Mercedes Benz Club Black

Esté é um perfume âmbar com a nota de topo em Bergamota, notas de coração em Incenso e Jasmim e as notas de fundo em Baunilha, Benjoim, Notas Amadeiradas e Ambroxan. Possui um aroma bem abaunilhado que fixa em torno de 14 horas. Então se você não gosta do aroma doce, essa não é a fragrância mais indicada.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Esses perfumes femininos de uma empresa nacional se assemelham aos importados