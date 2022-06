Esses perfumes femininos de uma empresa nacional se assemelham aos importados

Na hora de escolher um perfume, existem aquelas mulheres que possuem uma paixão por perfumes nacionais. Outras já têm preferências por importados, contudo, não são todos os perfumes possíveis de se ter no acervo, seja pelo preço ou por serem raros de se encontrar.

Pensando nisso, a youtuber especializada em perfumes, Alice Yan, elaborou uma lista com perfumes da O Boticário que parecem perfumes importados. Veja a seguir:

Insensatez (compartilhável)

Essa fragrância compartilhável é um clássico da perfumaria nacional lançada em 1995. É um floral frutado ideal para os dias quentes. O aroma lembra CK One.

As notas de topo são Bergamota, Abacaxi, Tangerina e Mamão Papaia. As notas de coração são Chá, Jasmim, Violeta, Lírio-do-Vale e Tintura de Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Notas Amadeiradas e Musgo de Carvalho.

Crazy Feelngs

Outro clássico, também lançado em 1995. Fixa em torno de oito horas e é indicada para climas quentes. É um âmbar floral feminino que se assemelha ao Dune, da Dior.

As notas de topo são Flor de Laranjeira e Mandarina. As notas de coração são Cravo, Rosa e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli, Vetiver e Almíscar.

Accordes Harmonia

Essa fragrância chipre floral possui notas parecidas com o Flower by Kenzo e é ideal para dias mais frescos.

As notas de topo são Petitgrain, Quincã, Mandarina e Kiwi. As notas de coração são Violeta, Jasmim, Lírio-do-Vale, Ylang Ylang, Angélica e Frésia e as notas de fundo são Almíscar, Fava Tonka, Sândalo, Âmbar, Cedro da Virgínia, Vetiver e Musgo de Carvalho.

Carpe Diem Woman

O perfume possui um aroma floral frutado com notas de topo em Limão, Tangerina e Pera. As notas de coração em Madressilva e Notas Florais e as notas de fundo em Almíscar, Sândalo e Cedro. É ideal para os dias quente e segue o caminho olfativo de Tommy Girl.

