5 perfumes femininos com notas de morango

A nota de morango é uma das mais clássicas em fragrâncias gourmands. De acordo com a especialista em perfumes, Alice Yan, o aroma pode remeter à infância em perfumes mais jovens ou ainda à sedução, em fragrâncias mais sensuais.

Se você gosta desse tipo de aroma, confira a lista a seguir com 5 perfumes femininos que levam notas de morango em sua composição.

Zoogar - Jafra

Essa é uma fragrância floral frutada. As notas de topo são Frutas Vermelhas, Framboesa, Amora, Toranja e Ameixa. As notas de coração são Frésia e Peônia e as notas de fundo são Açúcar, Baunilha, Almíscar e Veludo. Possui intensidade moderada e fixação de quatros horas, sendo versátil e ideal para o dia-a-dia.

Cuide-se Bem Morango e Leite - O Boticário

O perfume é um floral frutado gourmet. As notas de topo são Folhas Verdes, Coco e Aldeídos. Ad notas de coração são Morango, Framboesa, Pêssego, Abacaxi, Maçã, Lírio-do-Vale e Frésia e as notas de fundo são Caramelo, Baunilha e Almíscar. Também possui intensidade moderada e fixa em torno de cinco horas. Pelo seu aroma bem adocicado é mais indicada para os dias frescos.

Luck La Vie - Avon

Esse floral frutado possui notas de topo em Morango, Ameixa Mirabelle e Mandarina. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Flor de Tília e Jasmim Sambac e as notas de fundo são Marshmellow, Extrato de Cedro Branco e Pêssego. Seu aroma é mais intimista, sendo ideal para usar diariamente, com uma fixação de até quatro horas.

Her Secret - Antonio Banderas

A fragrância importada apresenta um aroma âmbar floral. As notas de topo são Morango Silvestre, Flor de Laranja-da-Terra e Toranja. As notas de coração são Jasmim e Tuberosa e as notas de fundo são Cedro, Baunilha e Benjoim. Fixa em torno de cinco horas e possui intensidade moderada.

Humor de Salto Alto - Natura

Humor de Salto Alto é um floral frutado mais básico, com notas de topo de Limão, notas de coração em Morango Silvestre e Champanhe a nota de fundo em Priprioca, uma erva aromática. É ideal para os dias mais frescos e possui uma nota de morango refrescante.

