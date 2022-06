5 perfumes da Boticário PERFEITOS para DIAS FRIOS

A temporada de inverno está se aproximando e se você está saindo de casa para ir para o escritório, talvez queira caprichar nas roupas, na maquiagem e também no aroma, correto? E que tal combinar o clima frio com fragrâncias que são perfeitas para essa temperatura? veja a seguir uma lista com 5 perfumes da empresa O Boticário que são perfeitos para os dias frios.

Coffe Woman Seduction

As notas de topo são Lichia, Kiwi e Marmelo. As notas de coração são Chocolate Branco, Cupcake, Ameixa e Jasmim. As notas de fundo são Café, Almíscar, Notas Amadeiradas e Raíz de Orris/Lírio Florentino.

Capricho #BeMyself

As notas de topo são Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Violeta, Lilás, Cyclamen e Rosa e as notas de fundo são Coco, Baunilha, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Coffe Woman Duo

As notas de topo são Lavanda, Notas Frutadas e Bergamota. As notas de coração são Leite, Café, Orquídea, Jasmim Sambac, Rosa e Ylang Ylang e as notas de fundo são Benjoim, Sândalo, Patchouli/Oriza e Almíscar.

Accordes Harmonia

As notas de topo são Petitgrain, Quincã, Mandarina e Kiwi. As notas de coração são Violeta, Jasmim, Lírio-do-Vale, Ylang Ylang, Angélica e Frésia e as notas de fundo são Almíscar, Fava Tonka, Sândalo, Âmbar, Cedro da Virgínia, Vetiver e Musgo de Carvalho.

Cuide-se Bem Deleite Delight

A nota de topo é Anis Estrelado. As notas de coração são Chantilly, Marshmellow, Caramelo, Baunilha, Frésia e Orquídea e as notas de fundo são Baunilha, Benjoim, Sândalo, Ambreta, Cedro e Almíscar.

