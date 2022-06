4 perfumes baratos MAIS ELOGIADOS do ano

Você sabia que é possível utilizar os melhores aromas da perfumaria importada sem gastar muito? Chamadas de contratipos, existem fragrâncias que são inspiradas em outras importadas, clássicas e famosas, porém com um valor mais acessível. Confira quais são as 4 mais elogiadas até o momento no ano de 2022.

Decima - JA Essence de La Vie

Esse é um perfume compartilhável cítrico e aromático, sendo o mais indicado da lista para o uso no dia-a-dia, principalmente no calor. As notas de topo são Limão, Mandarina e Folhas de Hortelã. As notas de coração são Neroli, Petitgrain e Hedione e as notas de saída são Madeira Branca e Vetiver. Foi inspirado em Acqua Decim, de Eau D’Italie.

Lion - Thera Cosméticos

Esse perfume é inspirado em Layton, de Parfums de Marly, porém com algumas notas mais chamativas, como a Lavanda. Notas de topo: Bergamota, Lavanda e Maçã. Notas de corpo: Jasmim, Violeta e Gerânio e notas de fundo: Pimenta, Baunilha, Patchuli e Guaiaco.

Corleone - Valentino Viegas

Para quem gosta de aromas amadeirados, esse é o mais indicado da lista. O perfume é inspirado em Oud Wood, de Tom Ford, marca conhecida por possuir perfumes ‘bombásticos’, ou seja, bem chamativos. Notas de saída: Agarwood, Pau Brasil, Sândalo. Notas de corpo: Cardamomo, Pimenta de Szechuan e notas de fundo: Âmbar, Vetiver, Baunilha e Fava Tonka.

Real Lignum - In The Box

Inspirado no perfume de nicho Erba Pura, de Xerjoff, considerado raro, o contratipo é bem agradável e campeão de elogios, podendo ser utilizado tanto por mulheres quanto por homens. Possui notas de saída em Laranja Siciliana, Bergamota da Calábria e Limão Siciliano. Notas de corpo de Acordes Frutados e notas de Fundo em Baunilha de Madagascar, Almíscar Branco e Âmbar. Pode ser utilizado em qualquer clima, mas é importante ficar atentos às borrifadas.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 5 perfumes femininos com notas de morango