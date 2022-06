Esses são os 10 perfumes inspirados MAIS ELOGIADOS do semestre Imagem: Freepik

Para algumas pessoas, ainda falta muito para o ano acabar. Para outras, estar na metade significa que o tempo passou muito rápido. De qualquer forma, já é possível fazer o balanço de algumas coisas, entre elas, sobre os melhores perfumes.

Confira a seguir quais são as 10 melhores fragrâncias do ano até o momento, segundo o youtuber especializado, Junior Barreiros.

Decima (JA Essence de La Vie) - inspirado em Acqua Decima (Eau D’Italie)

Essa fragrância cítrica é mais indicada para o uso no dia-a-dia por não ser tão chamativa e possuir um aroma refrescante. É uma fragrância compartilhável, podendo ser utilizada por homens e mulheres.

As notas de topo são Limão, Mandarina e Folhas de Hortelã. As notas de corpo Neroli, Petitgrain e Hedione as notasde saída Madeira Branca e Vetiver.

Lion (Thera Cosméticos) - inspirado em Layton (Parfums de Marly)

O perfume importado Layton possui um aroma agradável e muito elogiado, logo seu contratipo Lion segue o mesmo caminho, contudo com um pouco mais da nota de Lavanda presente, se tornando uma versão mais ‘usável’ no dia-a-dia.

Notas de saída: Bergamota, Lavanda e Maçã. Notas de corpo: Jasmim, Violeta e Gerânio e notas de fundo: Pimenta, Baunilha, Patchuli e Guaiaco.

Corleone (Valentino Viegas) - inspirado em Oud Wood (Tom Ford)

Esse é o perfume mais amadeirado da lista. Pela composição de notas, se torna uma fragrância ‘bem masculina’ e poderosa, transformando quem usa em um ‘homem de negócios’.

Notas de saída: Agarwood, Pau Brasil, Sândalo. Notas de corpo: Cardamomo, Pimenta de Szechuan e notas de fundo: Âmbar, Vetiver, Baunilha e Fava Tonka.

Real Lignum (In The Box) - inspirado em Erba Pura (Xerjoff)

Erba Pura é considerado um perfume de nicho, raro de ser encontrado. Por isso, ao utilizar a fragrância inspirada nele, você estará exalando um aroma irresistível e diferenciado, se destacando no meio de outros aromas. A fragrância também é considerada compartilhável. Pode ser utilizado em qualquer clima, mas é importante ficar atentos às borrifadas, para não exagerar.

Possui notas de saída em Laranja Siciliana, Bergamota da Calábria e Limão Siciliano. Notas de corpo de Acordes Frutados e notas de Fundo em Baunilha de Madagascar, Almíscar Branco e Âmbar.

A lista segue com as seguintes fragrâncias:

Ni (Par Fun) - inspirado em Ani (Nishane);

Luxury Oud (JA Essence de La Vie) - inspirado em Oud For Greatness (Initio Parfums);

Wild Elixir (Nuancielo) - inspirado em Dior Sauvage Elixir;

Gálata (Nuancielo) - inspirado em Cédrat Boise (Mancera);

Makathén (In The Box) - inspirado em Hacivat (Nishane).

