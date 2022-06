Esse é o gato mais caro do mundo!

Ao lado dos cães, os gatos ocupam a posição de pet mais popular nas casas dos brasileiros. E se você está pensando em ter um bichano na família, existem diversas formas e redes de adoção, mas saiba que algumas raças são mais queridinhas do que outras, fazendo com que sejam mais fáceis de ser encontradas. Segundo o último PetCenso, que realiza uma pesquisa anual com os nomes mais utilizados e as raças preferidas dos brasileiros entre os cães e gatos, em ambas as categorias os queridinhos são os SDR’s, popularmente conhecidos como vira-latas. Entre os gatos, os números são:

98% Vira-lata (Sem raça definida - SRD);

2% Azul Russo;

0,3% Gato de bengala;

0,2% Siamês;

0,2% Snowshoe;

0,1% Siberiano;

0,1% Abissínio;

0,1% Himalaio;

0,1% Pelo Curto Inglês;

0,08% Korat.

Ainda assim, existem aquelas pessoas que gostam de se destacar e escolher um felino mais ‘excêntrico’, e se você for uma delas , você pode optar por adquirir uma das raças de gato mais caras do mundo: a americana Ashera. De acordo com o blog Petz, um exemplar da raça pode custar entre US$50.000 e US$100.000, algo em torno de 250 a 500 mil reais!

A raça é resultado de cruzamentos entre espécies selvagens e domésticas, fazendo com que o gato ‘gigante’ chegue em até 1,50 metros de comprimento e pese até 15 quilos. Os animais dessa espécie ainda são hipoalergênicos, ou seja, não causam alergia. Mas esse não é o motivo que faz a raça ser tão cara. De acordo com o blog, o animal é considerado raro é pois é estéril, então não se reproduzem.

Outras raças caras

Além da Ashera, outras raças incomuns também possuem um preço mais elevado. É o caso da Savannah, com preços que variam entre R$ 10 e 50 mil reais, com valores que se alteram entre gerações, indo de F1, F2, F3 e F4. Esses gatos também são grandes e podem chegar em 70 centímetros de altura. Outra raça cara, mas um pouco mais conhecida, é a Sphynx, o famoso ‘gato pelado’, que podem ser adquiridos por R$3.000.

