PetCenso: esses são os nomes e as raças mais populares de cães e gatos no Brasil

Os pets podem ter nomes muitos criativos ou muitos comuns, tudo isso vai depender da criatividade do dono, das referências e do que eles acham bonito. Mas você já se perguntou quais os nomes dos animais mais populares no Brasil?

A empresa Dog Hero faz elabora anualmente o ‘PetCenso’, afim de levantar os números dos nomes e raças mais populares entre os cachorros e gatos. Será que o nome dos seus bichinhos estão na lista? Confira quais são a seguir:

Nomes de cães mais utilizados no Brasil (masculinos e femininos):

10º Max e Pandora;

9º Chico e Bela;

8º Zeus e Belinha;

7º Billy e Maya;

6º Apolo e Lola;

5º Fred e Meg;

4º Theo e Amora;

3º Bob e Nina;

2º Luke e Luna;

1º Thor e Mel.

Nomes de gatos mais utilizados no Brasil (masculinos e femininos):

10º Frajola e Maya;

9º Apolo e Nola;

8º Mingau e Pandora;

7º Luke e Frida;

6º Romeu e Amora;

5º Theo e Lua;

4º Fred e Mel;

3º Chico e Mia;

2º Tom e Nina;

1º Simba e Luna.

Além dos nomes, o censo também faz o levantamento das raças mais populares no Brasil. Confira:

Cães

40% Vira-lata (Sem raça definida - SRD);

12% Shih Tzu;

5% Yorkshire Terrier;

4% Poodle;

4% Spitz Alemão;

3% Pinscher;

3% Golden Retriever;

3% Buldogue Francês;

3% Lhasa Apso;

2% Dachshund (Salsicha);

Gatos

98% Vira-lata (Sem raça definida - SRD);

2% Azul Russo;

0,3% Gato de bengala;

0,2% Siamês;

0,2% Snowshoe;

0,1% Siberiano;

0,1% Abissínio;

0,1% Himalaio;

0,1% Pelo Curto Inglês;

0,08% Korat.

