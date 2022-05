Cuidado redobrado: essas são as 5 raças de cães podem ficar doentes com mais frequência

Cuidado redobrado: essas são as 10 raças de cães podem ficar doentes com mais frequência Imagem: Pexels

É verdade que os cães sem raças definidas (SRD), popularmente conhecidos como vira-latas, correm menos risco de ter problemas hereditários, mas isso não quer dizer que eles nunca ficam doentes. De qualquer forma, se você tem preocupação com a saúde do seu cão e quer descobrir se a raça dele está na lista das 5 raças de cães mais frágeis e que ficam doentes com mais facilidade, veja a seguir.

Shar-pei

Devido à sua pele fina e enrugada, a raça pode apresentar uma série de problemas dermatológicos, pois as rugas podem acumular umidade, cansando fungos e infecções, inclusive nos olhos. A raça também pode sofrer de hipotireoidismo, megaesôfago, catarata e displasia coxofemoral.

LEIA TAMBÉM: Veja como dormir de forma segura com o seu cão e evitar doenças

Rottweiler

Pelo seu tamanho e aparência, a raça pode aparentar ser indestrutível, contudo, os indivíduos podem sofrer de doenças hereditárias graves, como displasia de cotovelo, displasia de quadril, catarata ou estenose subaórtica. Esta doença cardíaca causa a obstrução da saída de um dos ventrículos do coração.

Mastim napolitano

Esse cão gigante, que possui como principal característica as rusgas no rosto, tem forte predisposição à displasia, devido ao seu tamanho. Além disso, pode sofrer com problemas nas pálpebras, afetando, sua visão e doenças como piodermite, uma infecção bacteriana.

Mastim Inglês

Entre os cães gigantes, essa é a raça mais saudável, contudo, ainda podem sofrer de catarata, displasia nos quadris e cotovelos, em virtude do seu tamanho, além de displasia retiniana, uma condição congênita que altera sua visão.

Lébrel irlandês

A raça pode herdar doenças cardíacas, como cardiomiopatia dilatada, displasia do quadril ou shunt portossistêmico.

⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Essas são as 3 raças de cães mais indicadas se você possui algum tipo de alergia

⋅ Esses são os cães mais altos do mundo, segundo o Guinness World Records

⋅ É do Brasil! Veja 5 raças de cães que são 100% brasileiras