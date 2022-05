Essas são as 3 raças de cães mais indicadas se você possui algum tipo de alergia

Há uma parte da população, ou essa pessoa pode ser até mesmo você, que possui algum tipo de alergia a cachorros. A reação do sistema imunológico quando o animal se aproxima pode ser muito desagradável, com coceiras na garganta, nariz e olhos, tosse e espirros sendo os primeiros sinais. Logo você deve evitar entrar em casas que possuem cães ou que o animal se aproxime.

É comum achar que a alergia é em virtude dos pelos dos cãezinhos, mas saiba que isso não é verdade. A poeira acumulada nos pelos deles até podem influenciar, mas os sintomas alérgicos ocorrem em virtude de uma proteína específica encontrada nas células da pele, urina suor e saliva dos animais. Logo, independentemente do pelo longo ou curto, algumas raças são consideradas mais indicadas, caso você possua a condição, pois elas acabam perdendo menos células mortas (e também pelos com poeira) do que as outras.

É importante entender que essas raças não vão impedir os sintomas, mas que as chances de reações serão menores do que outras raças. Veja quais são a seguir:

Poodle

A raça já apareceu aqui no Metro em diversas outras listas, seja como cães mais inteligentes ou que vivem mais tempo. Dessa vez eles aparecem como cães ideais para quem sofre de alergia.

Lulu da Pomerânia

Spitz-alemão-anão, Zwergspitz ou ainda Lulu da Pomerânia é uma raça de cão de pequeno porte oriunda da região da Pomerânia, que parece até mesmo um urso em miniatura, pois possui uma pelagem bem densa por todo o seu corpo. Mesmo com todo esse volume de pelos, eles não costumam cair, logo é uma raça muito indicada para alérgicos.

Yorkshire Terrier

A raça possui um pelo longo e sedoso, o que exige que as visitas constantes ao pet shop para tosá-los. Por isso, se você for alérgico e deseja adotar um cachorro, entre as três citadas, essa talvez seja a menos indicada.