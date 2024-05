Vídeo flagra momento exato em que cabo se solta e aparelho de academia atinge aluno

Um vídeo impressionante flagrou o momento exato em que um cabo se solta e o aparelho de uma academia acaba atingindo um aluno.

Como detalhado pelo site Metropoles, o jovem Felipe Mota de Abreu foi para a academia com o intuito de malhar, mas não estava preparado para o acidente que estava prestes a acontecer.

Durante o treino de quadríceps, o homem sentou na cadeira extensora e colocou o peso máximo, mas o cabo não aguentou e estourou.

O vídeo da cena viralizou nas redes sociais e foi descrito como traumatizante nos comentários.

“Já aconteceu comigo na esteira que começou a aumentar a velocidade sozinha e não diminuía e nem desligava, foi um desispero total”, comentou uma pessoa.

Felipe conta que inicialmente achou graça da situação, mas quando a enfermeira falou que precisaria raspar seu cabelo para o procedimento, ele percebeu a gravidade do incidente.

O aluno contu que chorou vendo sua própria foto. Ele teve que levar vários pontos e revelou que sentiu uma “dor horrível”.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo já conta com mais de 2 milhões de reproduções. Confira o registro:

Com informações do site Metropoles