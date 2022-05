Veja como dormir de forma segura com o seu cão e evitar doenças Imagem: Pexels

Dormir com o animalzinho de estimação, seja gato ou cachorro, é uma prática bem comum entre os tutores desses pets. O hábito pode ser bem confortável, tanto para ele, que se sente acolhido, confortável e quentinho, quanto para você, que se sente protegido e com uma boa companhia ao seu lado na cama. Contudo, o que muita gente não sabe é que esse hábito pode não ser 100% seguro, já que os animais têm hábitos e ecossistemas bacterianos diferentes dos humanos.

“Se for para conforto e bom sono, o mais aconselhável é que cães e gatos tenham sua própria cama, pois humanos e animais de estimação têm ciclos de sono diferentes e o resto do humano pode ser prejudicado”, explicou María José Vélez, médica veterinária do Laboratório Dragpharma, ao Meganotícias.

Além do risco de atrapalhar o seu sono, um dos principais riscos para a saúde é a presença de parasitas, como pulgas ou carrapatos, ou até mesmo ácaros, que podem cair dos pelos dos cães em sua cama. Por isso, veja algumas dicas a seguir de como dormir com segurança com seu cachorro.

A desparasitação dos cães é uma medida preventiva que pode ajudar a evitar doenças ou a presença de vermes, que podem se alojar nos olhos, coração, rins, fígado ou intestino;

Aplique tratamentos para prevenir pulgas e carrapatos. Dessa forma, você evitará que esses insetos entrem em sua cama, arriscando que produzam doenças graves;

Troque regularmente os lençóis e todas as roupas de cama. Você pode não evitar os ácaros, mas pode evitar que eles tenham um grande acúmulo dentro do seu local de descanso. Este conselho serve principalmente para quem sofre de alergias, pois estes microrganismos podem desencadear uma crise.

